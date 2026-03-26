Entre fábrica e floresta: o impacto do Polo de Manaus na economia do Norte

Com aproximadamente 15 mil funcionários trabalhando todos os dias na fábrica da Honda, uma média de 6.500 motos são fabricadas todos os dias em Manaus - (crédito: Divulgação/Moto Honda Manaus)

Manaus* — O barulho das linhas de produção no Polo Industrial de Manaus (PIM) contrasta com a ideia de silêncio e quietude da floresta amazônica. Responsável por milhares de empregos e por uma fatia significativa da economia da região Norte, o Polo Industrial é um dos principais motores de desenvolvimento da Amazônia, e segue em expansão, mesmo diante de desafios logísticos e ambientais.

Criado a partir da Zona Franca, o Polo Industrial de Manaus reúne 553 empresas em operação e desempenha papel estratégico na economia da região Norte sustentando mais de 130 mil empregos diretos, e na atração de investimentos. De acordo com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em 2025 o faturamento do PIM superou R$ 227 bilhões e existem 170 novos projetos aprovados para iniciarem nos próximos anos.

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Durante visita à capital amazonense, o Correio observou a dinâmica desse ecossistema produtivo, que combina a atuação de multinacionais, como a Honda, com o crescimento de empresas locais, a exemplo da Rodrigues Colchões, da Made in Amazon e do grupo hospitalar Samel.

As grandes fábricas

Com aproximadamente 15 mil funcionários trabalhando todos os dias na fábrica da Honda, uma média de 6.500 motos são fabricadas todos os dias em Manaus, na fábrica Honda mais verticalizada do mundo. “A Moto Honda da Amazônia completa 50 anos em 2026. Quando nós começamos aqui não existiam muitos fornecedores e por isso começamos a fabricar muita coisa aqui mesmo”, destaca João Mezari, diretor administrativo e financeiro da Honda, em Manaus.

A cultura manauara, que valoriza a preservação ambiental e o contato com a natureza, também está presente nos valores das empresas da Zona Franca, vizinhas da floresta: “A Moto Honda possui áreas de preservação ambiental na floresta nativa, uma reserva de 1.002 hectares, além de um projeto agrícola de reflorestamento”, afirma Mezari.

Em média 6.500 motos são fabricadas todos os dias em Manaus, na fábrica Honda mais verticalizada do mundo (foto: Divulgação/Moto Honda da Amazônia)

O empreendedorismo local que ultrapassa fronteiras

Apesar da grandiosidade das fábricas da Zona Franca, Manaus também carrega marcas que priorizam o artesanato local, a cultura indígena e os materiais que a floresta proporciona. Com esse espírito nasceu a Made in Amazon, idealizada pela jornalista e empresária Pamela Mota Oliveira com o objetivo de levar um pedaço da floresta para o resto do mundo.

“Nossa ideia é levar a Amazônia ao resto do mundo, não de qualquer maneira. A ideia é mostrar que as nossas peças artesanais carregam história, ancestralidade e todo um trabalho manual que é feito por comunidades indígenas que vivem muito distante da capital. São mulheres que estão na floresta e que sustentam suas casas e seus filhos com essa renda. A gente quer que as pessoas usem nossos produtos na decoração de suas casas e levem a Amazônia para estar de forma significativa em suas casas, no escritório e em espaços de destaque”, conta Pamela.

Made in Amazon marca presença na Expopim 4.0 (foto: Reprodução/Instagram (@madeinamazon))

Outro empreendedorismo amazonense que se destaca e já chegou no Nordeste é a Rodrigues Colchões, uma empresa familiar que cresceu exponencialmente e já produz cerca de 500 colchões e 1.400 camas por dia. “Hoje a Rodrigues Colchões tem 30% do mercado de colchões no Norte do Brasil, no Nordeste nós entramos em janeiro de 2025 então ainda somos embrionários por lá. Claro que o plano é crescer lá da mesma forma que crescemos aqui”, conta Alexsuel Rodrigues, CEO da empresa.

Fábrica Rodrigues Colchões de Manaus (foto: Lucas França/@lucasfranca.mkt)

Inteligência Artificial e saúde

O grupo hospitalar Samel, um dos maiores da região Norte, tomou a frente na aplicação de Inteligência Artificial em clínicas. De acordo com o presidente Luís Alberto Nicolau, o uso da tecnologia tem o objetivo de acelerar o atendimento dos pacientes, proporcionando uma satisfação maior e mais tempo para as consultas e para o contato humanizado, graças à automatização de processos burocráticos.

“Quando um paciente chega em uma unidade Samel ele já tem um primeiro contato com a Samia (IA da Samel), esse paciente chega em um dos nossos tótens e a IA pergunta o que ele está sentindo, a partir disso o paciente responde um questionário e já faz uma pré-triagem. Após isso ele tem um atendimento humano, para confirmar todos os sintomas e encaminhar para o médico responsável”, conta Luís Alberto.

Luís Alberto Nicolau, presidente do grupo Samel (foto: Lucas França/@lucasfranca.mkt)

Para garantir o melhor atendimento e a maior assertividade possível, a IA do grupo hospitalar foi treinada por 47 médicos especialistas de diversas áreas, como cardiologistas, ginecologistas, clínicos-gerais, alergistas. “A nossa IA também sugere possíveis diagnósticos e tratamentos de acordo com a necessidade de cada paciente, de acordo com todo o prontuário daquele indivíduo. Claro, tudo que a IA faz é uma sugestão que pode ser alterada pelo médico”, destaca o presidente do grupo Samel.

“Todo esse movimento que nós fizemos tem dois objetivos, o primeiro é estarmos atualizados com todos os estudos mais modernos de entidades com credibilidade na medicina, o que é praticamente impossível para um médico, estar atento em todos os estudos. E principalmente para usar a tecnologia para promover um atendimento humanizado, dando tempo para que um médico e um enfermeiro possam realmente conversar com o paciente”, conclui.



*A repórter viajou a convite da Ekco Produções

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