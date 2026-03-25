Petrobras e Finep lançam edital de R$ 30 milhões para projetos em biorrefino

A Petrobras e a Financiadora de Estudos e Projetos lançaram nesta quarta-feira (25/3) edital de R$ 30 milhões voltado a projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na área de biorrefino.
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A chamada pública busca iniciativas voltadas à produção de combustíveis de baixo carbono, com aplicação nos setores rodoviário, marítimo e de aviação. As propostas podem ser enviadas até 29 de maio, com divulgação do resultado preliminar da primeira etapa prevista para 17 de julho.
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A iniciativa faz parte de uma parceria de cinco anos entre o Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras (Cenpes) e a Finep, com investimento estimado em até R$ 120 milhões para a estruturação de um ecossistema tecnológico de biorrefino.
No plano de negócios da Petrobras para o período de 2026 a 2030 estão previstos US$ 4 bilhões em investimentos em PD&I, sendo US$ 1,2 bilhão direcionado à transição energética e ao desenvolvimento de produtos sustentáveis.
Segundo a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Estatal de petróleo, Renata Baruzzi, a iniciativa responde às mudanças no setor. “O desenvolvimento desse modelo se deve à necessidade da Petrobras de se adaptar a um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico, tecnologicamente complexo e competitivo do setor de óleo, gás e energia, onde a inovação aberta e colaborativa desempenha um papel central.”
Para o diretor de Inovação da Finep, Elias Ramos, a parceria amplia a atuação no setor. “A parceria entre Petrobras e Finep representa um marco para o avanço da agenda de inovação em energia no país.”
A iniciativa ocorre em meio à crise no abastecimento de petróleo causada pelo fechamento do Estreito de Ormuz, no início do conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã que provoca efeitos para a economia global, o que não é diferente para o Brasil, que lida com redução da oferta e encarecimento dos combustíveis.
Apesar de estar entre os 10 maiores produtos de petróleo bruto no mundo e ser autossuficiente na extração da commodity desde 2006, o país ainda depende de importações para abastecer o mercado interno de combustíveis devido a falta de refino interno.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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