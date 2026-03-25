InícioEconomia
Combustíveis de baixo carbono

Petrobras e Finep lançam edital de R$ 30 milhões para projetos em biorrefino

Iniciativa integra estratégia de transição energética e prevê parceria de cinco anos

This image shows state-owned Petrobras' Gabriel Passos refinery in Betim, Minas Gerais state, Brazil, on March 20, 2026. (Photo by Douglas MAGNO / AFP) - (crédito: Douglas MAGNO/AFP)
This image shows state-owned Petrobras' Gabriel Passos refinery in Betim, Minas Gerais state, Brazil, on March 20, 2026. (Photo by Douglas MAGNO / AFP) - (crédito: Douglas MAGNO/AFP)

A Petrobras e a Financiadora de Estudos e Projetos lançaram nesta quarta-feira (25/3) edital de R$ 30 milhões voltado a projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na área de biorrefino.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A chamada pública busca iniciativas voltadas à produção de combustíveis de baixo carbono, com aplicação nos setores rodoviário, marítimo e de aviação. As propostas podem ser enviadas até 29 de maio, com divulgação do resultado preliminar da primeira etapa prevista para 17 de julho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A iniciativa faz parte de uma parceria de cinco anos entre o Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras (Cenpes) e a Finep, com investimento estimado em até R$ 120 milhões para a estruturação de um ecossistema tecnológico de biorrefino.

No plano de negócios da Petrobras para o período de 2026 a 2030 estão previstos US$ 4 bilhões em investimentos em PD&I, sendo US$ 1,2 bilhão direcionado à transição energética e ao desenvolvimento de produtos sustentáveis.

Segundo a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Estatal de petróleo, Renata Baruzzi, a iniciativa responde às mudanças no setor. “O desenvolvimento desse modelo se deve à necessidade da Petrobras de se adaptar a um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico, tecnologicamente complexo e competitivo do setor de óleo, gás e energia, onde a inovação aberta e colaborativa desempenha um papel central.”

Para o diretor de Inovação da Finep, Elias Ramos, a parceria amplia a atuação no setor. “A parceria entre Petrobras e Finep representa um marco para o avanço da agenda de inovação em energia no país.”

A iniciativa ocorre em meio à crise no abastecimento de petróleo causada pelo fechamento do Estreito de Ormuz, no início do conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã que provoca efeitos para a economia global, o que não é diferente para o Brasil, que lida com redução da oferta e encarecimento dos combustíveis.

Apesar de estar entre os 10 maiores produtos de petróleo bruto no mundo e ser autossuficiente na extração da commodity desde 2006, o país ainda depende de importações para abastecer o mercado interno de combustíveis devido a falta de refino interno.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 25/03/2026 15:27 / atualizado em 25/03/2026 15:31
SIGA
x