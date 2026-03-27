Após reunião, governo e estados não chegam a acordo sobre subsídio a diesel importado

Caso os estados resistentes acatem a proposta, o governo federal projeta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficialize assine Medida Provisória (MP) entre segunda e terça-feira - (crédito: Comsefaz/Divulgação)

Terminou sem acordo a reunião entre o governo federal e secretários estaduais da Fazenda, onde foi discutida uma proposta de subsídio na importação de diesel com o objetivo de frear o aumento de preços no combustível. O encontro, realizado nesta sexta-feira(27/3), em São Paulo, foi promovido pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal (Comsefaz).

Apesar do impasse no encontro entre representantes da União e de entes federativos, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que um grupo de secretários resistente à proposta do subsídio se comprometeu a discutir a ideia a seus respectivos governadores, e apresentar uma resposta definitiva na segunda-feira (30/3).

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Caso os estados reticentes acatem a proposta, o governo federal projeta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assine uma medida provisória sobre o tema entre segunda e terça-feira.

"Entendemos que a reunião foi muito positiva, um debate, de fato, federativo, com o espírito de compreender a situação e buscar uma solução. O fato de ter já a sinalização aqui de adesão de um número tão elevado de estados nos permite concluir que a reunião foi extremamente positiva", disse Ceron em entrevista coletiva, após a reunião.