Plataforma da Embrapa Cerrados reúne dados do solo de mais de 1,6 mil municípios

A pesquisadora apresentou no programa a plataforma "Saúde do Solo BR: solos resilientes para sistemas agrícolas sustentáveis", que reúne base de dados única no mundo - (crédito: Reprodução)

A agrônoma e pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Cerrados (DF), Iêda Mendes, foi a entrevistada do CB.Agro — uma parceria entre Correio e TV Brasília — desta sexta-feira (27/3). No programa, ela falou sobre a importância "vital" da saúde do solo para a produtividade e a sustentabilidade da agricultura brasileira.

Em conversa com os entrevistadores Roberto Fonseca e Mila Ferreira, a especialista explicou que o solo é o grande trabalhador da agricultura brasileira, pois é ele quem cuida do desenvolvimento das plantas, fornecendo suporte físico para que as plantas se desenvolvam, além de armazenar água, ciclar nutrientes e sequestrar carbono.

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“Portanto, esse trabalhador precisa operar de forma saudável e não pode estar doente. Da mesma forma que nós, quando estamos doentes, não atuamos em nossa plenitude, o solo também precisa estar bem, pois dele depende toda a performance da produtividade das nossas lavouras”, reforçou.

A pesquisadora apresentou, ainda, a plataforma "Saúde do Solo BR: solos resilientes para sistemas agrícolas sustentáveis", que reúne uma base de dados única no mundo, contendo resultados de análises de atividade enzimática. O exame é usado para avaliar a saúde do solo em todas as regiões do Brasil.

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“Nesta plataforma, o agricultor pode acessar informações de cada município brasileiro. É possível saber o número de análises de saúde do solo realizadas em determinado município e, desse total, saber qual é o percentual de solos saudáveis, doentes, em processo de adoecimento ou em recuperação. Ela é fundamental para orientar agrônomos, técnicos, tomadores de decisão e políticos”, afirmou.

DF

A agrônoma citou que o banco de dados da plataforma possui, hoje, informações de 1.612 municípios brasileiros e foi observado que cerca de 66% desses municípios possuem solos saudáveis ou em recuperação. Ainda segundo ela, o DF segue essa tendência, apresentando uma porcentagem elevada de solos saudáveis e em operação. “Isso demonstra que os nossos agricultores locais estão realizando um bom trabalho, utilizando práticas de manejo que favorecem a saúde do solo.”

Assista à entrevista na íntegra

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro