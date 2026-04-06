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MP do diesel

Governo anuncia medidas para conter alta dos combustíveis

Pressionado pela disparada do petróleo em meio a tensões no Oriente Médio, Planalto avalia subsídio ao diesel e monitora impacto do querosene de aviação nas passagens aéreas

A proposta do ministro da Fazenda é de subsidiar em R$ 1,20 por litro o diesel importado, com custo dividido entre União e estados - (crédito: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda)
A proposta do ministro da Fazenda é de subsidiar em R$ 1,20 por litro o diesel importado, com custo dividido entre União e estados - (crédito: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará, na tarde desta segunda-feira (6/4), um conjunto de medidas para conter a alta dos combustíveis, pressionados pela valorização do petróleo em meio ao conflito no Oriente Médio.

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Participam do anúncio os ministros Dario Durigan (Fazenda), Tomé Franca (Portos e Aeroportos), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento).

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Propostas em discussão

A apresentação das medidas ocorre enquanto outras iniciativas seguem em análise no governo. Ainda não há definição, por exemplo, sobre a proposta da Fazenda de subsidiar em R$ 1,20 por litro o diesel importado, com custo dividido entre União e estados — R$ 0,60 para cada ente.

De caráter excepcional e temporário, a medida teria vigência estimada de até dois meses e busca garantir maior previsibilidade de preços e estabilidade no abastecimento nacional, segundo o Ministério da Fazenda.

Outro foco de preocupação é o impacto da alta do querosene de aviação sobre as passagens aéreas. Também derivado do petróleo, o combustível acumula aumento de 55% nos últimos dias, elevando o risco de repasses ao consumidor final.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 06/04/2026 16:51
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