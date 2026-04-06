Governo anuncia medidas para conter alta dos combustíveis

A proposta do ministro da Fazenda é de subsidiar em R$ 1,20 por litro o diesel importado, com custo dividido entre União e estados - (crédito: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará, na tarde desta segunda-feira (6/4), um conjunto de medidas para conter a alta dos combustíveis, pressionados pela valorização do petróleo em meio ao conflito no Oriente Médio.



Participam do anúncio os ministros Dario Durigan (Fazenda), Tomé Franca (Portos e Aeroportos), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento).



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Alta do diesel pressiona governo em semana decisiva para fechar

Propostas em discussão

A apresentação das medidas ocorre enquanto outras iniciativas seguem em análise no governo. Ainda não há definição, por exemplo, sobre a proposta da Fazenda de subsidiar em R$ 1,20 por litro o diesel importado, com custo dividido entre União e estados — R$ 0,60 para cada ente.



De caráter excepcional e temporário, a medida teria vigência estimada de até dois meses e busca garantir maior previsibilidade de preços e estabilidade no abastecimento nacional, segundo o Ministério da Fazenda.



Outro foco de preocupação é o impacto da alta do querosene de aviação sobre as passagens aéreas. Também derivado do petróleo, o combustível acumula aumento de 55% nos últimos dias, elevando o risco de repasses ao consumidor final.

