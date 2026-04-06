Governo anuncia medidas para conter alta dos combustíveis

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará, na tarde desta segunda-feira (6/4), um conjunto de medidas para conter a alta dos combustíveis, pressionados pela valorização do petróleo em meio ao conflito no Oriente Médio.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Participam do anúncio os ministros Dario Durigan (Fazenda), Tomé Franca (Portos e Aeroportos), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Propostas em discussão
A apresentação das medidas ocorre enquanto outras iniciativas seguem em análise no governo. Ainda não há definição, por exemplo, sobre a proposta da Fazenda de subsidiar em R$ 1,20 por litro o diesel importado, com custo dividido entre União e estados — R$ 0,60 para cada ente.
De caráter excepcional e temporário, a medida teria vigência estimada de até dois meses e busca garantir maior previsibilidade de preços e estabilidade no abastecimento nacional, segundo o Ministério da Fazenda.
Outro foco de preocupação é o impacto da alta do querosene de aviação sobre as passagens aéreas. Também derivado do petróleo, o combustível acumula aumento de 55% nos últimos dias, elevando o risco de repasses ao consumidor final.
Saiba Mais
- Economia Anatel firma acordo para ampliar cobertura de telefonia em áreas remotas
- Economia 5 investimentos seguros para fazer o dinheiro render mais que a poupança
- Economia Focus: inflação sobe pela 4ª semana e mantém pressão externa no radar
- Economia Compras públicas surgem como vetor de inovação
- Economia Crédito de R$ 15 bi para MPMEs abre nova rota para exportações
- Economia Liquidações bancárias redefinem investidor