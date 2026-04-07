Stellantis registra crescimento de 29% no Brasil em março

São Paulo – Diferente do contexto global, a Stellantis na América do Sul vem apresentando bom desempenho do conglomerado dono de marcas como Fiat, Citroen, Peugeot, Jeep e Ram, de acordo com o CEO da multinacional, Antonio Filosa. O executuvo chegou ontem ao Brasil para cumprimentar pelos bons resultados no primeiro trimestre de 2026. No Brasil, a venda de automóveis apresentou 29% na comparação anual.

“Temos uma longa sequência de bons desempenhos na América do Sul. Não é uma competição entre as regiões. Há muitos anos, temos feito um bom trabalho na região, enquanto outras tiveram retração”, afirmou Filosa, nesta terça-feira (7/4), a jornalistas, em São Paulo. Segundo Filosa, em 2025, os negócios da companhia foram de retração global, mas o Brasil e a América do Sul apresentaram crescimento.

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“A América do Sul está de parabéns, e eu vim para cá celebrar com o nosso time. E os números do primeiro trimestre continuam apresentando crescimento na participação do mercado. E, agora, estamos com recuperação em todas as regiões”, comemorou.

De janeiro a março, a companhia emplacou mais de 232 mil veículos, encerrando o período com cerca de 21,2% de participação de mercado, na primeira posição em países estratégicos, como Brasil e Argentina. Somente em março, foram comercializadas mais de 89 mil unidades na região, alta de 29% em relação a fevereiro, garantindo participação de 20,7% no mercado sul-americano.

No Brasil, a Stellantis emplacou mais de 174 mil veículos no acumulado do ano, alcançando 29,1% de participação no mercado, avanço de 0,3 ponto percentual em relação ao 4º trimestre de 2025. Em março, a companhia somou mais de 70 mil unidades comercializadas no país, crescimento de aproximadamente 29% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

No segmento de veículos comerciais leves, a gigante global ficou com 53,6% de participação do mercado, no acumulado do ano, avanço de 7,6 pontos percentuais em relação a 2025, conforme os dados do conglomerado. Em março, a companhia alcançou 54,3% de market share, alta de 9,5 pontos percentuais.

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Na Argentina, a Stellantis também manteve a liderança no primeiro trimestre de 2026, com mais de 43 mil veículos emplacados e 28,9% de participação no mercado, avanço de 1,8 ponto percentual em relação ao 4º trimestre de 2025. Em março, a companhia comercializou mais de 12,5 mil unidades no mercado argentino, com destaque para o Peugeot 208, que foi o modelo mais vendido no mês, com 2,2 mil unidades.

Nos Estados Unidos, a Stellantis registrou crescimento de 4% nas vendas no primeiro trimestre de 2026, com 305.902 veículos comercializados. O desempenho foi puxado por marcas estratégicas, como Ram, que avançou 20%, e Jeep, com avanço no período, refletindo o fortalecimento do portfólio e a chegada de novos modelos ao mercado norte-americano.

Na Europa, o desempenho também se mantém positivo, com destaque para a Itália, onde o conglomerado cresceu 16,2% no acumulado do trimestre, acima do avanço de 9,4% do mercado local, alcançando 32,5% de participação e 157.780 unidades comercializadas. Em março, a companhia liderou o ranking dos modelos mais vendidos no país, com Fiat Pandina, Jeep Avenger e Leapmotor T03 nas três primeiras posições.

Herlander Zola, presidente da Stellantis para a América do Sul, reafirmou que os primeiros modelos da Leapmotor a serem produzidos no Polo Automotivo de Goiana (PE) serão os utilitários leves (SUVs) B10 e C10. O anúncio oficial ocorreu, ontem, na cerimônia de assinatura do contrato de parceria da marca com o Palmeiras, em São Paulo. Segundo o executivo, a expectativa é de que os motores de fabricação nacional que vão equipar os modelos híbridos da marca chinesa deverão ser lançados ainda no primeiro trimestre de 2027.

O Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, está passando por uma expansão para receber a área responsável pela produção local dos Leapmotor B10 e C10. Até 2013, a unidade receberá R$ 13 bilhões em investimentos da Stellantis.

De acordo com Filosa, em 21 de maio, no Investor Day do grupo, a Stellantis deverá anunciar novos investimentos globais para os próximos cinco anos, incluindo o Brasil Em relação aos investimentos, o executivo italiano destacou que eles dependem do comportamento do consumidor e da regulamentação, que é muito diferente em cada país.

No caso dos Estados Unidos, ele contou que houve uma mudança positiva na questão tarifária para os veículos maiores, como as pick-ups, e a Stellantis está se reposicionando nesse mercado, o que justificou o crescimento de 4% no primeiro trimestre deste ano.

*A jornalista viajou a convite da Stellantis