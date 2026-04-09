Petróleo volta a subir com cautela sobre trégua entre EUA e Irã

Tensão geopolítica afeta preços do petróleo após ataques de Israel ao Irã - (crédito: AFP)

A cautela dos investidores diante da trégua de duas semanas entre Estados Unidos e Irã elevou os preços do petróleo nesta quinta-feira (9/4). Por volta das 14h, o barril do tipo Brent subia 3,9%, cotado a US$ 98,48.

No mesmo horário, o petróleo negociado nos Estados Unidos (WTI) voltou a superar o patamar de US$ 100, cotado a US$ 100,46.

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No Brasil, o cenário externo e o fluxo de capital estrangeiro impactaram o câmbio e o mercado acionário. O dólar comercial caiu para R$ 5,09, abaixo dos R$ 5,10 registrados no fechamento anterior, valor mais baixo desde 2024.

Na B3, o índice Ibovespa avançou mais de 3,1 mil pontos na primeira hora de negociações. Por volta das 14h, atingiu nova máxima intradiária, com alta de 1,59%, aos 195.249,49 pontos.

O desempenho foi impulsionado pela entrada de recursos estrangeiros e pela retomada da alta do petróleo, em meio a incertezas sobre a continuidade do cessar-fogo no Oriente Médio.

*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

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