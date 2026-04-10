Em 18 dias, IRPF 2026 chega a 10 milhões de declarações e bate recorde

O envio das declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2026 (IRPF 2026) alcançou a marca de 10 milhões de contribuintes em apenas 18 dias desde a abertura do prazo, iniciada em 23 de março. O resultado representa o menor tempo já registrado para atingir esse volume, consolidando um novo recorde no processo declaratório.
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O desempenho supera os anos anteriores e evidencia maior agilidade no sistema. Em 2021 e 2022, por exemplo, o mesmo volume de declarações foi alcançado em cerca de 25 dias. Já o recorde mais recente, registrado em 2024, havia sido de 20 dias.
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Os dados também indicam forte adesão às ferramentas digitais da Receita Federal. Até o momento, 76,7% das declarações enviadas apontam direito à restituição. Além disso, 60,8% dos contribuintes optaram pela declaração pré-preenchida, modalidade que utiliza informações já disponíveis para facilitar o preenchimento. O modelo simplificado foi escolhido por 55,3% dos declarantes.
Segundo a Receita, o avanço no ritmo de envio está diretamente relacionado aos investimentos em tecnologia, à simplificação de procedimentos e ao aprimoramento dos serviços digitais, tornando o processo mais rápido, seguro e acessível.
O prazo para envio da declaração do IRPF 2026 segue aberto até 29 de maio. A Receita Federal orienta que os contribuintes evitem deixar o envio para os últimos dias e utilizem ferramentas como o serviço “Meu Imposto de Renda” para reduzir erros e inconsistências. Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa, que pode chegar a 20% do imposto devido.
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