Como aumentar o score após negociar dívidas? 5 dicas práticas

Programas como o Desenrola Brasil, que encerrou suas atividades em maio de 2024, foram um passo importante para milhões de brasileiros recuperarem a saúde financeira. Para quem conseguiu renegociar suas dívidas — seja por meio de iniciativas do governo ou por outros canais —, o foco agora se volta para um novo desafio: aumentar o score de crédito, a chave para reabrir as portas de financiamentos, cartões e empréstimos no mercado.

Sair da inadimplência é a condição inicial, mas a reconstrução da confiança leva tempo e exige disciplina. O score funciona como um termômetro do seu comportamento financeiro e é consultado por bancos e empresas antes de conceder crédito. Uma pontuação baixa pode dificultar ou até impedir a aprovação de uma simples compra parcelada.

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A boa notícia é que, com as práticas corretas, é totalmente possível ver sua nota subir de forma consistente. A mudança não é imediata, mas cada ação positiva conta pontos a seu favor. Adotar uma rotina de organização e pagamentos em dia é o caminho mais seguro para reconquistar um bom histórico.

5 dicas para aumentar seu score de crédito

1. Mantenha o Cadastro Positivo ativo: este sistema funciona como um currículo financeiro, registrando seus pagamentos em dia, e não apenas as dívidas. Manter o cadastro ativo e atualizado mostra ao mercado que você é um bom pagador, o que influencia diretamente na sua pontuação.

2. Pague todas as contas em dia: a disciplina é fundamental. Pagar não apenas a parcela do seu acordo de negociação, mas também as contas de consumo como água, luz, telefone e internet, antes do vencimento, é o comportamento mais valorizado para construir um bom histórico de crédito.

3. Organize suas finanças e evite novas dívidas: com o nome limpo, evite cair em novas armadilhas financeiras. Crie um planejamento simples para controlar gastos e receitas. Usar o crédito de forma consciente, sem comprometer uma grande parte da sua renda com parcelas, é uma prática recomendada.

4. Atualize seus dados nos birôs de crédito: informações desatualizadas nos birôs de crédito, como Serasa e SPC Brasil, podem impactar negativamente sua pontuação. Verifique se seu nome completo, endereço e telefone estão corretos nas plataformas para garantir a precisão do seu perfil.

5. Monitore sua pontuação e seja paciente: o score não sobe da noite para o dia. A recuperação é um processo gradual que depende da manutenção de bons hábitos financeiros. Acompanhe a evolução da sua nota gratuitamente nos sites dos birôs de crédito para entender como suas ações estão refletindo no resultado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.