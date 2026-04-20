Bolsa Família 2026: veja calendário de pagamento para junho no Caixa Tem

Os pagamentos do Bolsa Família de junho de 2026 já têm datas definidas. Milhões de famílias em todo o Brasil receberão os valores por meio do aplicativo Caixa Tem, seguindo um cronograma organizado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O calendário de junho de 2026 começa no dia 17 e se estende até 30 de junho. Para saber o dia exato do depósito, basta verificar o número final impresso no cartão do programa. A organização busca evitar aglomerações e garantir que todos recebam o benefício de forma ordenada ao longo das semanas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O valor é depositado diretamente na conta poupança social digital, que pode ser movimentada pelo Caixa Tem. Com o aplicativo, é possível realizar compras, pagar boletos, fazer transferências via Pix e até mesmo sacar o dinheiro em caixas eletrônicos e casas lotéricas sem a necessidade de um cartão físico.

Calendário do Bolsa Família de junho de 2026

Os depósitos são realizados em dias úteis, de segunda a sexta-feira. Confira a data de pagamento conforme o final do seu NIS:

Final do NIS 1: 17 de junho

Final do NIS 2: 18 de junho

Final do NIS 3: 19 de junho

Final do NIS 4: 22 de junho

Final do NIS 5: 23 de junho

Final do NIS 6: 24 de junho

Final do NIS 7: 25 de junho

Final do NIS 8: 26 de junho

Final do NIS 9: 29 de junho

Final do NIS 0: 30 de junho

Além do Bolsa Família, o aplicativo Caixa Tem é a principal ferramenta para o pagamento de outros benefícios sociais do Governo Federal, como o abono salarial. Por isso, é fundamental manter o aplicativo sempre atualizado no celular e conferir regularmente o extrato para acompanhar a liberação dos valores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.