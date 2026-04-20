Roteiro em Bogotá e Cartagena: 5 passeios incríveis na Colômbia

A Colômbia se consolidou como um dos destinos mais procurados por brasileiros que buscam uma viagem internacional acessível e cheia de surpresas. Com uma combinação de metrópole cultural e paraíso caribenho, o país oferece roteiros que unem história, gastronomia e paisagens incríveis, especialmente em cidades como Bogotá e Cartagena.
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Para quem planeja uma visita, a moeda local, o peso colombiano, geralmente tem uma cotação favorável em relação ao real, o que torna a viagem ainda mais atraente. Uma boa organização permite explorar o melhor dos dois mundos: a agitação da capital e a tranquilidade do litoral. Separamos cinco passeios que não podem ficar de fora do seu roteiro.
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Bogotá: a capital nas alturas
1. Cerro de Monserrate
A mais de 3 mil metros de altitude, o Cerro de Monserrate oferece a vista mais impressionante de Bogotá. A subida pode ser feita por teleférico ou funicular e, no topo, além da paisagem panorâmica da cidade, há uma igreja histórica e opções de restaurantes para provar a culinária local.
2. La Candelaria e Museu do Ouro
Caminhar pelo centro histórico, conhecido como La Candelaria, é como voltar no tempo. Suas ruas de pedra coloridas abrigam cafés, teatros e o fundamental Museu do Ouro, que guarda uma das maiores coleções de artefatos pré-colombianos do mundo. É um mergulho na cultura e na história do país.
Cartagena: a joia do Caribe
3. Cidade Amuralhada
O coração de Cartagena é sua Cidade Amuralhada, um labirinto de ruas de pedra, sacadas floridas e praças vibrantes. Declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, a área é perfeita para ser explorada a pé, descobrindo suas lojas, hotéis charmosos e a energia contagiante que dura até a noite.
4. Islas del Rosario
A cerca de uma hora de barco, o arquipélago das Islas del Rosario é um refúgio de águas cristalinas e areia branca. É o passeio ideal para quem quer mergulhar, praticar snorkel ou simplesmente relaxar e experimentar o lado paradisíaco do Caribe colombiano, com peixe fresco e patacones à beira-mar.
5. Castillo de San Felipe de Barajas
Esta fortaleza imponente foi crucial para a defesa da cidade contra piratas e invasores nos tempos coloniais. Explorar seus túneis, galerias subterrâneas e muralhas proporciona não apenas uma aula de história, mas também outra vista espetacular de Cartagena e do mar do Caribe.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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