Tensão no Oriente Médio leva petróleo de volta acima de US$ 100

Barril do tipo Brent superou US$ 100, cotado a US$ 101,99 por volta das 14h20 - (crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP)

A escalada de tensões no Oriente Médio voltou a pressionar o mercado de energia e elevou o preço do petróleo nesta quarta-feira (22/4). O barril do tipo Brent superou US$ 100, cotado a US$ 101,99 por volta das 14h20, enquanto o WTI avançou para US$ 93,26 no mesmo horário.

O movimento foi intensificado após a apreensão de dois navios porta-contêineres pela Guarda Revolucionária do Irã no Estreito de Ormuz, sob a alegação de travessia “sem autorização”. O episódio ocorre em meio à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de prorrogar o cessar-fogo temporário com o Irã. Segundo ele, a medida se justifica pela situação política “seriamente fraturada” em Teerã, e a trégua será mantida até que o país apresente uma proposta unificada de paz com Washington e Israel.



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Paralelamente ao cenário externo, dados do mercado norte-americano indicaram que os estoques de petróleo dos Estados Unidos registraram alta de 1,925 milhão de barris na semana encerrada em 17 de abril, totalizando 465,729 milhões de barris. O resultado contrariou projeções de analistas, que esperavam uma queda de 1 milhão de barris, segundo levantamento do The Wall Street Journal.



Apesar do aumento nas reservas de petróleo bruto, houve redução nos estoques de derivados. Os volumes de gasolina recuaram 4,57 milhões de barris, enquanto os destilados tiveram queda de 3,427 milhões de barris. Ao mesmo tempo, a produção média diária de petróleo nos Estados Unidos cresceu em 315 mil barris na semana, enquanto a taxa de utilização das refinarias caiu para 89,1%.



*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves



