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CASO MASTER

BRB firma acordo para criar fundo de R$ 15 bilhões

Conselho de Administração do BRB aprova memorando de entendimento com Quadra Capital para estruturação de fundo de investimento de R$ 15 bilhões de ativos da companhia recebidos em operações com o Banco Master

Eduardo Aroeira, membro de conselho do BRB, renuncia ao cargo - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Eduardo Aroeira, membro de conselho do BRB, renuncia ao cargo - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Conselho de Administração do Banco de Brasília (BRB) aprovou, nesta segunda-feira (20/4), memorando de entendimento com a Quadra Capital para estruturação de fundo de investimento no valor de R$ 15 bilhões para a transferência de ativos da companhia recebidos em operações com o Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025.

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A operação é composta por uma parcela à vista de, no mínimo, R$ 3 bilhões, até R$ 4 bilhões e uma parcela remanescente de R$ 11 bilhões a R$ 12 bilhões, representada por cotas subordinadas do fundo a ser estruturado e monetização dos ativos, conforme fato relevante divulgado na noite de hoje, após o fechamento dos mercados.

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O documento foi assinado por Antônio José Barreto de Araújo Júnior, diretor-executivo de Finanças e Controladoria e diretor de Relações com Investidores, e Iure Cavalcante Oliveira gerente de Relações com Investidores da instituição.

De acordo com o comunicado, a operação visa “a alienação dos referidos ativos com o objetivo de fortalecer sua estrutura de capital e sua liquidez, bem como aprimorar a gestão de seu portfólio, sendo a transação etapa relevante no processo de readequação da Companhia, com expectativa de efeitos positivos sobre a liquidez, a gestão de ativos e a racionalização patrimonial”. A efetivação da operação estará sujeita ao atendimento de condições precedentes previstas no memorando de entendimento. 

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Rosana Hessel

Repórter

Jornalista formada pela Católica (PUC-SP), com especializações em Economia por FGV-SP e IBMEC-SP e com MBA em Finanças pela FIA-USP. Como jornalista, trabalhou por 14 anos na Gazeta Mercantil, desde trainee, passando por várias editorias como repórter

Por Rosana Hessel
postado em 20/04/2026 23:25
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