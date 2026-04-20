BRB firma acordo para criar fundo de R$ 15 bilhões

O Conselho de Administração do Banco de Brasília (BRB) aprovou, nesta segunda-feira (20/4), memorando de entendimento com a Quadra Capital para estruturação de fundo de investimento no valor de R$ 15 bilhões para a transferência de ativos da companhia recebidos em operações com o Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025.

A operação é composta por uma parcela à vista de, no mínimo, R$ 3 bilhões, até R$ 4 bilhões e uma parcela remanescente de R$ 11 bilhões a R$ 12 bilhões, representada por cotas subordinadas do fundo a ser estruturado e monetização dos ativos, conforme fato relevante divulgado na noite de hoje, após o fechamento dos mercados.

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O documento foi assinado por Antônio José Barreto de Araújo Júnior, diretor-executivo de Finanças e Controladoria e diretor de Relações com Investidores, e Iure Cavalcante Oliveira gerente de Relações com Investidores da instituição.

De acordo com o comunicado, a operação visa “a alienação dos referidos ativos com o objetivo de fortalecer sua estrutura de capital e sua liquidez, bem como aprimorar a gestão de seu portfólio, sendo a transação etapa relevante no processo de readequação da Companhia, com expectativa de efeitos positivos sobre a liquidez, a gestão de ativos e a racionalização patrimonial”. A efetivação da operação estará sujeita ao atendimento de condições precedentes previstas no memorando de entendimento.

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