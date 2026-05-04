Diretora do ICC Brasil defende modernização regulatória para inovação

Gabriela Dorlhiac defendeu a modernização do ambiente regulatório brasileiro como caminho para ampliar a competitividade e atrair investimentos. - (crédito: Reprodução)

A diretora-executiva da Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil), Gabriela Dorlhiac, defendeu nesta segunda-feira (4/5) a modernização do ambiente regulatório brasileiro como caminho para ampliar a competitividade, impulsionar a inovação e atrair investimentos. A declaração foi dada durante o segundo painel do evento Propriedade Intelectual na Agenda Pública: O que está em jogo para a Saúde?, promovido pelo Correio Braziliense em parceria com a Interfarma.

Segundo Gabriela, o Brasil reúne ativos estratégicos importantes, como criatividade, capital intelectual qualificado e um sistema de pesquisa robusto, mas ainda enfrenta dificuldades para transformar esse potencial em desenvolvimento econômico. Para ela, um dos principais desafios é aproximar universidades, centros de pesquisa e setor produtivo, criando condições para que a inovação gere atividade econômica de forma consistente.

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A executiva também chamou atenção para a necessidade de rever normas e burocracias que, na avaliação dela, já não acompanham a velocidade da economia global. "Há regras instituídas há décadas que precisam ser revisitadas. A economia hoje é muito mais dinâmica, mais ágil e os países precisam acompanhar essa transformação", afirmou.

Gabriela destacou ainda que segurança jurídica e previsibilidade regulatória são fatores decisivos para a atração de capital. Na visão dela, investidores precisam ter clareza sobre o ambiente de negócios e confiança nas regras para apostar em setores estratégicos do país, especialmente aqueles ligados à inovação e ao desenvolvimento sustentável.

Na sequência, ela defendeu maior protagonismo do Brasil nos debates internacionais sobre propriedade intelectual, argumentando que o país pode contribuir para a formulação de novas regras globais ao mesmo tempo em que fortalece internamente seu ambiente de negócios.