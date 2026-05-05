Turismo no Brasil vive o seu melhor momento, afirma ministro

Ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, entrevistado nesta terça-feira (5/5) pelo programa Bom Dia, Ministro, transmitido pelo Canal Gov, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). - (crédito: André Zímmerer/Ministério do Turismo)

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destacou a importância da democratização e do crescimento do setor turístico no país durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), nesta terça-feira (5/5). Ele ressaltou que, no contexto das diretrizes estabelecidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pauta de inclusão e descentralização de recursos tem ganhado cada vez mais relevância nas ações da pasta.

"O salão do turismo é a grande celebração que nós no Ministério do Turismo fazemos e esse ano com a novidade estamos descentralizando, uma política implementada pelo presidente Lula de descentralizar, se aproximar do povo e escolhemos Fortaleza", afirmou o ministro, celebrando que a 10ª edição do evento ocorrerá pela primeira vez no Nordeste, entre 7 e 9 de maio.



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Feliciano também explicou que a pasta tem atuado em atividades de inclusão e segurança em parceria com a UNESCO, como a criação do guia para mulheres que viajam sozinhas, ação atrelada ao Pacto Nacional contra o Feminicídio. Segundo o ministro, o diagnóstico apontou que mais de 60% das brasileiras deixam de viajar sozinhas por receio, e o documento serve para orientar tanto as turistas quanto preparar a rede hoteleira para recebê-las de forma mais segura.



"Apesar desses 60% das mulheres que deixaram de viajar só por algum motivo de segurança, pelo outro lado 70% das mulheres nos relataram que a experiência de viajar só é uma experiência que deixa elas uma plenitude turística", afirmou o chefe da pasta do Turismo, mencionando que a medida liberta as viajantes de terem que seguir as rotinas de acompanhantes.



Para Feliciano, a responsabilidade do governo também reflete na economia, gerando mais oportunidades formais no Brasil inteiro. Com os novos dados do Novo Caged mostrando a criação de mais de 86 mil postos de trabalho com carteira assinada no setor entre março de 2025 e março de 2026, o intuito é continuar propondo medidas concretas para o acesso ao crédito e infraestrutura. "Do lado do povo brasileiro o turismo do Brasil tem vivido o seu melhor momento e a gente espera que isso continue assim", concluiu o ministro.



*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves