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Galípolo cancela ida à CAE por indisposição de saúde

Presidente do Banco Central também suspendeu participação em audiência no STF e permanece em São Paulo para despachos internos

Galípolo chegou a procurar atendimento em um hospital, onde foi medicado, o que inviabilizou seu deslocamento para Brasília - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)
Galípolo chegou a procurar atendimento em um hospital, onde foi medicado, o que inviabilizou seu deslocamento para Brasília - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, cancelou a participação na audiência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado prevista para esta terça-feira (5/5), após apresentar uma indisposição de saúde.
A ida ao Senado ocorreria no âmbito das audiências periódicas em que o chefe da autoridade monetária presta esclarecimentos aos parlamentares sobre a atuação do Banco Central, conforme determina a legislação que instituiu a autonomia da instituição. A expectativa era de que ele apresentasse um panorama da política monetária e esclarecesse a atuação da autoridade monetária no caso envolvendo o Banco Master.
Segundo informações apuradas, Galípolo chegou a procurar atendimento médico em um hospital, onde foi medicado, o que inviabilizou seu deslocamento de São Paulo para Brasília.
A indisposição também levou ao cancelamento de sua participação em uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal (STF), que estava prevista para a segunda-feira (4).
De acordo com a agenda oficial divulgada pelo Banco Central, o presidente permanece em São Paulo nesta terça-feira, cumprindo compromissos internos e despachos administrativos.
A expectativa é de que a participação de Galípolo na CAE seja remarcada para uma nova data, ainda a ser definida pelo Senado.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 05/05/2026 10:56
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