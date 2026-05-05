Galípolo cancela ida à CAE por indisposição de saúde

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, cancelou a participação na audiência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado prevista para esta terça-feira (5/5), após apresentar uma indisposição de saúde.
A ida ao Senado ocorreria no âmbito das audiências periódicas em que o chefe da autoridade monetária presta esclarecimentos aos parlamentares sobre a atuação do Banco Central, conforme determina a legislação que instituiu a autonomia da instituição. A expectativa era de que ele apresentasse um panorama da política monetária e esclarecesse a atuação da autoridade monetária no caso envolvendo o Banco Master.
Segundo informações apuradas, Galípolo chegou a procurar atendimento médico em um hospital, onde foi medicado, o que inviabilizou seu deslocamento de São Paulo para Brasília.
A indisposição também levou ao cancelamento de sua participação em uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal (STF), que estava prevista para a segunda-feira (4).
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De acordo com a agenda oficial divulgada pelo Banco Central, o presidente permanece em São Paulo nesta terça-feira, cumprindo compromissos internos e despachos administrativos.
A expectativa é de que a participação de Galípolo na CAE seja remarcada para uma nova data, ainda a ser definida pelo Senado.
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Por Alícia Bernardes
postado em 05/05/2026 10:56