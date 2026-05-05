Dívidas com bancos somam R$ 557,7 bi e atingem quase metade dos brasileiros

Descontos variam entre 30% e 90%, com taxa de juro de no máximo 1,99% ao mês - (crédito: Una/Divulgação)

Quase metade dos brasileiros estava endividada em março. Dados divulgados nesta terça-feira (5/5) pela Serasa Experian mostram que 82,8 milhões de pessoas — o equivalente a 49% da população — tinham dívidas, sendo 47% delas com instituições financeiras, que somam R$ 557,7 bilhões.



Estas dívidas são o alvo do Desenrola 2.0, lançado pelo governo federal na segunda (4). O programa é voltado para endividados com renda de até cinco salários mínimos por mês, isto é, cerca de R$ 8 mil. Podem participar da renegociação quem tem dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal contraídas até 31 de janeiro deste ano e que estejam em atraso de 90 dias a 2 anos.



Os descontos variam entre 30% e 90%, com taxa de juro de no máximo 1,99% ao mês. O prazo vai até 48 meses e o pagamento pode iniciar em até 35 dias para o pagamento da primeira parcela.

De acordo com Aline Maciel, diretora da Serasa, o Desenrola 2.0 será uma ajuda para frear a onda de endividamentos mas os juros elevados impedem uma mudança maior no cenário.



“O Desenrola 2.0 não fará milagre. O ideal seria um programa que promovesse educação financeira para as classes menos favorecidas da sociedade. Assim, a mudança na inadimplência seria estrutural”, avaliou ela.



O levantamento da Serasa indicou que 21% dos débitos envolvem contas básicas, como contas de água ou luz, e 11,5% dos endividamentos estão centrados no setor de serviços.

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A instituição também observou 338,2 milhões de dívidas registradas e o valor médio das dívidas por pessoa é de R$ 6.728,51. Já o valor médio de dívidas individuais é de R$ 1.647,64.



Em abril, a Serasa fez um levantamento junto 1.904 pessoas de todo o país e apurou que 38% das dívidas junto às instituições financeiras têm relação com desemprego ou perda de renda; 16% envolve gastos emergenciais; 13% se refere à desorganização financeira; 10% apoio à familiares e amigos; e 7% atraso no pagamento.