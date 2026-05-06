Durigan diz que Pix e tarifas estarão na pauta de encontro com Trump

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa do programa Bom Dia, Ministro - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo brasileiro pretende discutir tarifas comerciais e defender o sistema de pagamentos Pix durante o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previsto para esta quinta-feira (7/5).

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC, Durigan disse que a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil estará na pauta da reunião. “Há dúvidas sobre o Pix, por exemplo? Estamos à disposição para explicar. O Pix é uma infraestrutura de pagamento pública, que os EUA conhecem e tem algo parecido, eles têm ferramentas parecidas e entendem o que é. Nós precisamos afastar algum lobby indevido em relação ao Pix”, afirmou.

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O ministro integrará a comitiva presidencial que embarca nesta quarta-feira (6) para Washington, onde Lula será recebido por Trump na Casa Branca. Segundo Durigan, além do tema comercial, a agenda inclui cooperação em segurança. “Aumentar a cooperação para combater o crime organizado está na nossa pauta, tratar de tarifa e comercial internacional está na nossa pauta."

Em fevereiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a tarifa de 50% anunciada por Trump sobre produtos brasileiros. Ainda assim, o governo americano manteve investigações sobre o Brasil e a China por supostas práticas comerciais desleais.

A visita de Lula aos Estados Unidos havia sido acertada em janeiro, durante conversa telefônica entre os dois presidentes, mas foi adiada em razão da escalada do conflito envolvendo o Irã. O presidente brasileiro tem feito críticas à ofensiva americana no Oriente Médio.