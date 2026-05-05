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AUTOMOBILÍSTICA

Lula manda recado aos europeus: "Eles têm de comprar nosso biodiesel"

Presidente destacou qualidade do biodiesel brasileiro em evento promovido pela indústria automobilística

Lula participa de cerimônia da Anfavea - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB)
Lula participa de cerimônia da Anfavea - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o biodiesel brasileiro em discurso realizado nesta terça-feira (5/5), no evento de celebração dos 70 anos da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), no Teatro Nacional.

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Segundo ele, o biodiesel brasileiro entrega maior otimização que alternativas desenvolvidas por países europeus. "Não precisamos comprar mix europeu, eles têm que comprar nosso biodiesel", afirmou, ao recordar ter disseminado o biodiesel brasileiro na Feira de Tecnologia em Hannover, na Alemanha.

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Em seu discurso, o presidente ainda destacou políticas públicas para criar condições à aquisição de carros novos pela população brasileira.

"Somos especialistas em criar consumidores para vocês. O cidadão, a cidadã vai ter dinheirinho para comprar os carros de vocês. Quanto mais ele tiver ganhando dinheiro, mais eles compram e mais vocês produzem", destacou.

Além de Lula, a celebração da Anfavea contou com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin.  Homenageado pelo presidente da Anfavea, Igor Calvet, por "apostar na indústria", ele destacou feitos do governo federal em prol da sustentabilidade na indústria automobilística brasileira.

"Tivemos um aumento de 32% nas vendas do carro sustentável, carro popular que pega álcool ou gasolina", disse o Alckmin, sobre o programa que zera p Imposto sobre Produtos Industrializados. 

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 05/05/2026 21:57 / atualizado em 05/05/2026 22:01
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