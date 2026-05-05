Lucro do Itaú Unibanco soma R$ 12,3 bilhões no 1º trimestre de 2026

O Itaú Unibanco divulgou, na noite desta terça-feira (05/5), um lucro líquido de R$ 12,3 bilhões no primeiro trimestre de 2026. O dado apresenta recuo de 0,3%, na comparação com o trimestre anterior, mas aumento de 10,4%, em relação ao mesmo período de 2025. O retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio anualizado (ROE) foi de 24,8%, de acordo com dados do maior banco privado do país.

Esse dado avançou em relação aos trimestres anteriores. Nos últimos três meses de 2025, o ROE foi de 24,4%, e, de janeiro a março de 2025, o indicador de desempenho sobre o patrimônio ficou em 22,5%.

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A carteira de crédito total da instituição somou R$ 1,5 trilhão, no primeiro trimestre de 2026, apresentando um avanço de 1,2%, na comparação com os três meses anteriores, e alta de 9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Na mesma base de comparação anual, o crédito imobiliário avançou 11,2%, e o crédito consignado, 6,1%. A margem financeira com clientes cresceu 4,5% no mesmo período. Enquanto isso, a inadimplência acima de 90 dias ficou estável em 1,9% no trimestre, informou o relatório da instituição financeira. Segundo o comunicado, houve uma calibragem na composição do portfólio com foco na qualidade e adequação de crédito ao perfil de cada cliente.

“Começamos 2026 em um cenário que exige cautela e disciplina no crédito. Mantivemos nossa estratégia de crescer de forma responsável, garantindo que a qualidade da nossa carteira siga os padrões que historicamente nos definem”, afirmou Milton Maluhy Filho, principal executivo (CEO) do Itaú Unibanco, em nota do banco.

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