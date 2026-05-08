Figurinhas da Copa aumentam vendas das bancas em 221%

O lançamento do álbum da Copa do Mundo de 2026 provocou uma forte alta nas vendas das bancas de jornal em todo o Brasil. Entre 30 de abril e 3 de maio, o faturamento desses estabelecimentos cresceu 221,2% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Cielo com base no Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).
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Os dados mostram que, mesmo com preços mais altos nesta edição, a procura por álbuns e figurinhas permaneceu elevada. O movimento também elevou o valor médio gasto pelos consumidores. O ticket médio das bancas chegou a R$ 55,90 no fim de semana de lançamento, mais que o dobro da média registrada nos demais fins de semana de 2026, de R$ 24,22.
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A nova edição do álbum da Copa chegou ao mercado com versões entre R$ 24,90 e R$ 79,90. Além disso, boxes premium ultrapassam R$ 359. Os pacotes de figurinhas também ficaram mais caros.
Outro fator que ampliou o custo para os colecionadores foi o aumento no número de cromos necessários para completar o álbum. Nesta edição, serão necessárias 980 figurinhas, acompanhando a expansão da Copa do Mundo para 48 seleções.
Consumo ligado à emoção e à nostalgia
Segundo a Cielo, o desempenho das bancas reforça a capacidade da Copa do Mundo de movimentar o consumo no país. O levantamento aponta que o consumidor não vê o álbum apenas como um produto, mas como parte da experiência do torneio. "O dado mostra como grandes eventos emocionais conseguem movimentar a economia real. O consumidor não reage ao álbum apenas como um produto, mas como uma experiência ligada à Copa do Mundo, à memória afetiva e ao colecionismo", afirmou Carlos Alves, vice-presidente de Negócios da Cielo.
O estudo também mostra que consumidores de renda mais alta ampliaram participação nas compras durante o lançamento do álbum. O ticket médio cresceu em todas as faixas de renda analisadas. Entre consumidores de altíssima renda, por exemplo, o gasto médio chegou a R$ 98,27 no período de estreia da coleção.
"O dado mostra como grandes eventos emocionais conseguem movimentar a economia real. O consumidor não reage ao álbum apenas como um produto, mas como uma experiência ligada à Copa do Mundo, à memória afetiva e ao colecionismo" Carlos Alves, vice-presidente de Negócios da Cielo
Comparação com a edição de 2022
O fenômeno já havia sido observado na Copa anterior. Em 2022, o lançamento do álbum impulsionou o faturamento das bancas em 347%. Apesar de o crescimento registrado agora ser menor, a edição atual enfrenta um cenário de preços mais elevados.
Ainda assim, os dados indicam que o interesse dos consumidores permaneceu forte mesmo diante da pressão sobre o orçamento das famílias. Para a Cielo, produtos ligados ao entretenimento, à nostalgia e ao colecionismo continuam capazes de estimular compras presenciais. A empresa avalia que grandes eventos culturais e esportivos seguem funcionando como motores de consumo, com impacto direto sobre setores tradicionais do varejo físico, como as bancas de jornal.
O que é o ICVA
O Índice Cielo do Varejo Ampliado acompanha mensalmente a evolução das vendas em 18 setores do comércio brasileiro. O indicador utiliza informações reais de transações realizadas em estabelecimentos de diferentes portes.
Segundo a Cielo, o índice foi desenvolvido para retratar a dinâmica do consumo no varejo físico e online. O cálculo considera fatores como mudanças no uso de meios de pagamento, incluindo cartões, dinheiro, cheque e Pix.
O levantamento possui diferentes modalidades de análise. O ICVA nominal mede o crescimento da receita de vendas em valores correntes. Já o ICVA deflacionado desconta a inflação, utilizando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, para indicar o crescimento real das vendas.