Fintech é acusada de sumir com R$ 335 milhões; empresa diz fazer "auditoria"

Fintech é acusada de sumir com R$ 335 milhões; empresa diz fazer "auditória" - (crédito: Reprodução/Naskar)

A fintech Naskar Gestão de Ativos, que operava no Distrito Federal e em São Paulo, é acusada de desaparecer com ao menos R$ 335 milhões de investimentos de clientes e omitir informações sobre a operação da empresa. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga os casos, foram registradas ocorrências contra a companhia entre quinta-feira (7/5) e esta sexta-feira (8/5).

Segundo informações divulgadas pelo portal g1, duas empresas estimam prejuízo de pelo menos R$ 335 milhões. Considerando toda a operação da Naskar, o impacto potencial pode chegar a cerca de R$ 850 milhões em contratos e atingir mais de 2,7 mil pessoas. Ainda ao portal, a Naskar informou que o ocorrido se deu por problemas técnicos e que “iniciou um processo interno de auditoria após identificar inconsistências em sua base de dados”.

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Além disso, no site Reclame Aqui, clientes registraram reclamações sobre dificuldades para acessar valores investidos, indisponibilidade do aplicativo e falta de comunicação por parte da fintech.

O Correio tentou contato com a fintech para obter mais informações e um posicionamento sobre a investigação da PCDF, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

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Segundo a empresa, equipes técnicas trabalham na revisão e validação das informações para garantir a segurança e a precisão no tratamento dos dados. A companhia afirmou ainda que os clientes serão atualizados “o mais breve possível”.

Em nota, o Grupo Nexco, uma das empresas contratantes da Naskar, informou que acompanha a situação e adota medidas para proteger os clientes.

“O Grupo Nexco informa que está acompanhando e tomando todas as medidas necessárias relacionadas à situação envolvendo a Naskar. Diante da falta de esclarecimentos consistentes sobre a operação, medidas assistenciais já estão sendo adotadas para resguardar os interesses dos clientes”, afirmou.