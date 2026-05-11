Durigan faz segunda viagem ao exterior em encontro com países do G7

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, prepara-se para a segunda viagem internacional desde que assumiu o cargo após a saída de Fernando Haddad, no início de abril.

Desta vez, o número um da equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará Moscou e Paris, em um roteiro de quase uma semana, com reuniões bilaterais e agendas voltadas a temas como inteligência artificial (IA), a guerra no Oriente Médio e a agenda de 2026 do New Development Bank (NDB), o Banco do Brics, grupo de países emergentes liderados originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.



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O conflito no Irã deve ser um dos principais temas na visita de Durigan à Rússia, onde ele participa da 11ª Reunião Anual do Conselho de Governadores do Banco do Brics. Na agenda do ministro, está um encontro com a presidente do NDB, Dilma Rousseff, ex-presidente da República, já na quinta-feira (14/5).

A equipe do ministro brasileiro não descartou a possibilidade de um encontro de Durigan com autoridades russas, pois uma reunião ainda está sendo negociada.

Na semana seguinte, o chefe da pasta chega a Paris para participar de uma reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais dos países do G7 — grupo das economias mais industrializadas do planeta: Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália e Canadá — na manhã de terça-feira (19).

Finanças climáticas

A agenda deve tratar sobre temas relacionados a finanças climáticas, aos quais o Brasil deve dar destaque durante as conversas com os representantes internacionais.

No mesmo dia, Durigan reúne-se com a Secretária de Estado para Inteligência Artificial e Digitalização da França, Clara Chappaz, e com a ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama. Antes disso, na segunda-feira, Durigan visita a sede de uma startup francesa de inteligência artificial, a Mistral AI, onde se encontra com o CEO da empresa, Arthur Mensch. O retorno ao Brasil está previsto para a quarta-feira (20) de manhã.