Desenrola chega a R$ 1 bi em dívidas renegociadas em uma semana, diz Durigan

"Esta semana o (Desenrola) Fies (Financiamento Estudantil) para os inadimplentes deve estar totalmente operativo", adiantou Durigan - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Uma semana após ser lançado oficialmente, o programa Desenrola 2.0 já atingiu quase R$ 1 bilhão em dívidas renegociadas, de acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan. O chefe da pasta disse, ainda, nesta segunda-feira (11/5), que 200 mil pedidos já estão sob avaliação dos bancos e que, dentre essas solicitações, 100 mil já estão “praticamente fechados”.

“Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante. Essa semana o (Desenrola) Fies (Financiamento Estudantil) para os inadimplentes deve estar totalmente operativo”, disse o ministro, na sede da pasta, ao retornar de uma reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

Com juros limitados a 1,99% ao mês, o programa oferece descontos que variam entre 30% e 90% sobre o valor principal. Além disso, a duração do prazo para aderir à renegociação é de apenas 90 dias e pode ser feita em quatro frentes: Desenrola Famílias, Desenrola Fies, Desenrola Rural e Desenrola Empresas, sendo a primeira a que deve alcançar o maior número de pessoas.

Além disso, o governo deve anunciar em breve um outro “Desenrola” para pessoas adimplentes, mas que pagam juros altos. A medida seria uma “recompensa” por não atrasar as parcelas.

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“Isso vai ser feito num segundo momento daqui a alguns dias, para que a gente primeiro faça a comunicação para quem está inadimplente, que é uma situação muito diferente, para que depois a gente também honre e dê um estímulo, uma espécie de prêmio, também, um merecimento para quem ficou adimplente”, afirmou Durigan.

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