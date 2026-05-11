Entenda como funciona o Tesouro Reserva, novo programa de investimentos

Até o momento, só é possível investir no Tesouro Reserva pelo Banco do Brasil - (crédito: Caixa Economica Federal/Divulgação)

Está disponível a partir desta segunda-feira (11/5) o Tesouro Reserva, título público emitido pelo Tesouro Nacional que funciona como um investimento de renda fixa a curtos prazos. O novo título público rende 100% da taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, se mostrando uma alternativa aos Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e poupanças.

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Além de ser atrativo pela rentabilidade, o Tesouro Reserva oferece segurança e praticidade, fatores essenciais àqueles que buscam retorno a curto prazo. A facilidade no investimento também é um ponto chave do novo título público. A quantia mínima de investimento é de R$ 1, e o investidor pode retirar o a aplicação na hora que quiser.

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O investimento pode ser feito por Pix todos os dias da semana e em quase todas as horas do dia, com exceção das 00h e 1h da madrugada. A ideia do governo com o Tesouro Direto é criar uma reserva de emergência com rentabilidade atrativa, o que vai tornar o acesso a títulos públicos mais simples que os programas de investimento em aplicativos bancários.

Até o momento, só é possível investir no Tesouro Reserva pelo Banco do Brasil e ainda não há previsão para que outras instituições financeiras bancos ofertem a aplicação. Os investimentos no Tesouro Direto não estão livres de taxas e impostos, que no total são três. A primeira é a taxa de custódia, de 0,20% ao ano, que será cobrada apenas em valores acima de R$ 10 mil.

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A segunda cobrança é referente ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que só ocorre se o valor aplicado for resgatado em um prazo inferior a 30 dias. Já a terceira taxa é referente a tabela regressiva do Imposto de Renda sobre o rendimento do investimento.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

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