Pedágios na rodovia Fernão Dias ficam mais caros a partir de hoje

Motoristas que trafegam pela Rodovia Fernão Dias (BR-381), entre Minas Gerais e São Paulo, começam a pagar mais caro pelo pedágio em oito praças da estrada. A tarifa subiu nesta terça-feira (12/5) de R$ 3,20 para R$ 3,70, um reajuste de 15,6%, após a assinatura da modernização do contrato de concessão entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Motiva Minas_SP. A medida também prevê novos investimentos e benefícios como descontos para pagamentos automáticos e isenção para motocicletas.

O reajuste passa a valer nas praças de pedágio localizadas em Mairiporã, Vargem, Cambuí, São Gonçalo do Sapucaí, Carmo da Cachoeira, Santo Antônio do Amparo, Carmópolis de Minas e Itatiaiuçu.

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Segundo a concessionária, o novo valor foi calculado com base em critérios previstos no contrato, como a Tarifa Básica de Pedágio quilométrica para trechos duplicados, a aplicação do primeiro degrau tarifário, o desconto de 17,05% ofertado pela Motiva no processo competitivo da concessão e a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Investimento de R$ 14,8 bilhões

Com a assinatura da otimização contratual, a Motiva Minas_SP também assume o compromisso de investir R$ 14,8 bilhões nos próximos 15 anos na modernização da Fernão Dias com foco em transformar a rodovia mais segura, moderna e eficiente.

Entre as melhorias, estão previstas obras de implantação de mais de 108 quilômetros de faixas adicionais, construção de vias marginais, correções de traçado, melhorias no pavimento, 29 novas passarelas, passagens de fauna e dois Pontos de Parada e Descanso (PPDs) para caminhoneiros.

Segundo a concessionária, as melhorias começam imediatamente, com ações estruturais e operacionais voltadas à recuperação profunda do pavimento, aprimoramento das condições de tráfego e aumento da eficiência da operação, sempre priorizando a segurança e o conforto de quem utiliza a rodovia.

Benefícios para os usuários

Com a modernização do contrato, também passam a valer benefícios para parte dos usuários da rodovia. Motocicletas ficam isentas da cobrança de pedágio, enquanto motoristas que utilizam meios automáticos de pagamento, como tags, terão acesso ao Desconto Básico de Tarifa (DBT), aplicado desde a primeira passagem.

Além disso, haverá o Desconto de Usuário Frequente (DUF), que amplia progressivamente os abatimentos conforme o número de passagens realizadas na mesma praça, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês.

O plano de modernização ainda prevê melhorias operacionais e tecnológicas. Em até 24 meses, os usuários passarão a contar com cobertura 4G ao longo da rodovia, pontos de recarga para veículos elétricos nas bases operacionais, iniciativas de eletrificação da frota de atendimento, implantação de 13 Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), fixos e móveis, e câmeras de Detecção Automática de Incidentes, que contribuem para a identificação rápida de ocorrências e a melhoria da segurança viária.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos