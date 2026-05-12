99 se junta ao iFood em fundo para acelerar motos elétricas no Brasil

O fundo prevê viabilizar a produção e comercialização de 600 mil veículos elétricos até 2035 - (crédito: Divulgação/99)

A 99 anunciou um aporte de mais de R$ 45 milhões no Fundo de Eletromobilidade de Duas Rodas da YvY Capital. Com a entrada da empresa, o projeto se torna operacional e amplia a parceria já existente com o iFood para acelerar a produção e a circulação de motos e bicicletas elétricas no Brasil.

A iniciativa tem como objetivo criar uma cadeia nacional voltada à eletromobilidade de duas rodas, com foco na redução das emissões de carbono e na expansão da indústria de veículos elétricos no país. O fundo prevê viabilizar a produção e comercialização de 600 mil veículos elétricos até 2035.

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O projeto também projeta movimentar mais de R$ 5 bilhões em novos investimentos no Brasil ao longo dos próximos anos.

O iFood já fazia parte do fundo desde março, quando a iniciativa foi criada. Agora, a chegada da 99 fortalece a atuação conjunta das duas empresas dentro da Aliança pela Mobilidade Sustentável, grupo formado por 31 empresas de diferentes setores para incentivar a adoção de veículos elétricos no país.

Segundo os dados divulgados pela YvY Capital, a aliança já direcionou mais de R$ 410 milhões para soluções ligadas à transição energética desde 2022. Os investimentos foram voltados para infraestrutura, financiamento e estímulo ao uso de veículos eletrificados.

O fundo criado pela YvY Capital pretende atuar em diferentes etapas da cadeia produtiva. Entre os focos estão a instalação de fábricas de motocicletas, baterias e estações de recarga, além do apoio a startups e plataformas de compartilhamento e gestão de frotas.

Redução de custos para entregadores

A 99 destaca que a eletrificação pode trazer ganhos financeiros para trabalhadores que usam motocicletas diariamente, como entregadores e motoristas parceiros. “O investimento é importante porque os veículos elétricos colaboram com o meio ambiente ao reduzir emissões e também diminuem custos de abastecimento e manutenção em até 60%, aumentando a renda líquida dos entregadores”, afirmou Thiago Hipolito, diretor de inovação da 99.

Atualmente, cerca de 3 milhões de motociclistas utilizam motos como ferramenta de trabalho no Brasil. O país tem uma frota de aproximadamente 30 milhões de motocicletas, número que pode chegar a 40 milhões até 2030. A expectativa do fundo é que a substituição gradual da frota por modelos elétricos permita reduzir em até 14,25 milhões de toneladas as emissões de CO2 por ano. Além disso, os custos operacionais com combustível e manutenção podem cair entre 30% e 60%, segundo a projeção apresentada pelas empresas.

Uma nova cadeia industrial

A YvY Capital afirma que o projeto busca estruturar uma indústria nacional voltada aos veículos elétricos de duas rodas. A proposta inclui desde a fabricação dos veículos até a produção de motores, baterias, componentes eletrônicos e sistemas de recarga. “A plataforma brasileira de veículos elétricos de duas rodas tem potencial para transformar o mercado nacional em 10 anos, impulsionando a neoindustrialização e o adensamento produtivo do Brasil”, disse Bruno Aranha, da YvY Capital.