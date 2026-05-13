Durigan cancela viagem após fechamento de aeroporto em Moscou

Durigan ia à Rússia para participar de um encontro entre ministros do New Development Bank (NIB) — também conhecido como "Banco dos Brics" - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, cancelou a viagem que faria a Moscou, na Rússia, na madrugada desta quarta-feira (13/5). A decisão veio logo após serem reveladas informações de que o Aeroporto Moscovo Sheremetievo baniu temporariamente as operações após a detecção de ataques de drones próximos à região.

O chefe da pasta já estava em São Paulo para fazer uma das conexões quando decidiu cancelar a agenda.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durigan ia à Rússia para participar de um encontro entre ministros do New Development Bank (NDB) — também conhecido como "Banco dos Brics" — que começa nesta quarta-feira. No evento, ele se reuniria com a atual presidente da instituição, Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil.



Apesar do voo cancelado, o ministro ainda deve embarcar para Paris neste fim de semana, onde se daria a segunda parte de sua viagem internacional. Na capital francesa, ele participa de um encontro de ministros de finanças do G7, o grupo que reúne as maiores economias do planeta.

Leia também: Durigan faz segunda viagem ao exterior em encontro com países do G7

A agenda deve tratar sobre temas relacionados a finanças climáticas, ao qual o Brasil deve dar destaque durante as conversas com os representantes internacionais. A previsão é que Durigan retorne a São Paulo na próxima quarta-feira (20).