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AGENDA INTERNACIONAL

Durigan cancela viagem após fechamento de aeroporto em Moscou

Operações no terminal aéreo da capital russa foram impactadas após ataque de drones próximos à região

Durigan ia à Rússia para participar de um encontro entre ministros do New Development Bank (NIB) — também conhecido como
Durigan ia à Rússia para participar de um encontro entre ministros do New Development Bank (NIB) — também conhecido como "Banco dos Brics" - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, cancelou a viagem que faria a Moscou, na Rússia, na madrugada desta quarta-feira (13/5). A decisão veio logo após serem reveladas informações de que o Aeroporto Moscovo Sheremetievo baniu temporariamente as operações após a detecção de ataques de drones próximos à região.

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O chefe da pasta já estava em São Paulo para fazer uma das conexões quando decidiu cancelar a agenda.

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Durigan ia à Rússia para participar de um encontro entre ministros do New Development Bank (NDB)  também conhecido como "Banco dos Brics"  que começa nesta quarta-feira. No evento, ele se reuniria com a atual presidente da instituição, Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil.

Apesar do voo cancelado, o ministro ainda deve embarcar para Paris neste fim de semana, onde se daria a segunda parte de sua viagem internacional. Na capital francesa, ele participa de um encontro de ministros de finanças do G7, o grupo que reúne as maiores economias do planeta. 

A agenda deve tratar sobre temas relacionados a finanças climáticas, ao qual o Brasil deve dar destaque durante as conversas com os representantes internacionais. A previsão é que Durigan retorne a São Paulo na próxima quarta-feira (20).

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Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 13/05/2026 14:07
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