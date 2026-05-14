Desemprego sobe para 6,1% no primeiro trimestre de 2026, aponta Pnad

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 6,1% no primeiro trimestre de 2026, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, divulgada nesta quinta-feira (14/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice representa alta de 1 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2025, quando a taxa estava em 5,1%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve recuo de 0,9 ponto percentual, já que o desemprego atingia 7%.
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Os dados também mostram diferenças entre grupos sociais. Entre as mulheres, a taxa de desemprego ficou em 7,3%, acima da observada entre os homens, de 5,1%. Entre jovens de 18 a 24 anos, a desocupação alcançou 13,8%. No recorte por cor ou raça, pessoas pretas registraram taxa de 7,6%, seguidas por pardas, com 6,8%. Entre pessoas brancas, o índice ficou em 4,9%.
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O país encerrou o trimestre com 102 milhões de pessoas ocupadas, o equivalente a um nível de ocupação de 58,2% da população em idade de trabalhar. A maior parte dos trabalhadores é composta por homens, que representam 56,6% do total.
Em relação à posição na ocupação, 69,2% dos trabalhadores atuam como empregados, enquanto 25,5% trabalham por conta própria. Os empregadores representam 4,1% e os trabalhadores familiares auxiliares somam 1,2%.
Entre os empregados do setor privado, 74,7% possuem carteira assinada. Já no trabalho doméstico, a formalização atinge 23,8%.
O setor de comércio e reparação de veículos automotores concentrou a maior parcela de trabalhadores, com 18,8% das ocupações, seguido pelas áreas de administração pública, defesa, educação e saúde humana, com 18,6%.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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