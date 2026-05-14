Lula diz que "assumiu responsabilidade" de segurar alta da gasolina

"Essa guerra está aumentando a gasolina e o óleo diesel no mundo inteiro. Aqui, no Brasil, nós não vamos deixar aumentar", disse Lula - (crédito: SEAUD/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu, nesta quinta-feira (14/5), durante entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida em Camaçari (BA), que o governo irá barrar o aumento dos combustíveis, mesmo com a alta no mercado externo, e disse que “assumiu a responsabilidade” de não repassá-lo ao consumidor. A fala ocorreu a menos de cinco meses para as eleições.

“A gente vai continuar trabalhando. Estão vendo a guerra do Irã? A guerra que o (presidente dos Estados Unidos Donald) Trump inventou. Essa guerra está aumentando a gasolina e o óleo diesel no mundo inteiro. Aqui, no Brasil, nós não vamos deixar aumentar, porque (o governo) assumiu a responsabilidade”, comentou ele.

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O conflito entre os Estados Unidos e o Irã, mais especificamente o bloqueio do estreito de Ormuz, fez o barril de petróleo disparar acima de US$ 100. A Petrobras vinha sinalizando um aumento do preço da gasolina nas bombas e, na quarta (13), o Ministério de Minas e Energia anunciou a edição de uma medida provisória (MP) com subvenção de até R$ 0,89 por litro.

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A MP busca tentar evitar que o aumento do preço da gasolina possa ser um empecilho à campanha de reeleição de Lula. O mecanismo é previsto para ter a duração de dois meses, quando então será reavaliado. As compensações aos produtores e importadores será operacionalizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).