Honda antecipa futuro do Civic: design futurista e tecnologia híbrida

O sedã médio vai ganhar uma carroceria no estilo fastback, combinando superfícies curvas com linhas retas e lembrando carros com design futurista como o Tesla Cyber Truck - (crédito: Reprodução / Honda)

A Honda decidiu antecipar para o público a 12ª geração do Civic, deixando o sedã japonês com um visual mais ousado e futurista. O projeto é considerado pela montadora como um dos mais importantes em execução, prometendo revolucionar o Honda Civic com um design inédito.

O conceito do novo Honda Civic, que conta com sistema híbrido (elétrico e a combustão), foi apresentado pela marca durante um briefing global de negócios no Japão. A previsão de lançamento da nova versão é o fim de 2027. O sedã médio vai ganhar uma carroceria no estilo fastback, combinando superfícies curvas com linhas retas e lembrando carros com design futurista como o Tesla Cyber Truck.

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No fim do ano passado, a montadora japonesa já tinha anunciado uma nova safra de veículos híbridos que devem estar nas ruas até 2030. O novo Civic faz parte desse grupo, compartilhando uma plataforma que foi projetada para comportar sistemas elétricos. Até o momento, sabe-se que, além do Civic, a nova plataforma será usada também pelas novas gerações do Accord, HR-V e CR-V.

Além das mudanças visuais, o carro teve também algumas mudanças estruturais. O Civic terá o peso reduzido em cerca de 90kg em relação aos modelos atuais. As mudanças fazem parte do plano da montadora em diminuir o consumo de combustível do veículo em 10%.

A alteração para as plataformas compartilhadas promete simplificar os processos de desenvolvimento e fabricação desses veículos, permitindo que até 60% das peças sejam de fabricação universal entre os veículos. A previsão é que o novo Civic chegue ao Brasil logo após o lançamento, em janeiro de 2028.

O novo Civic surge em um dos momentos mais delicados da história da Honda. Em 2025, a montadora japonesa registrou, pela primeira vez desde 1957, um prejuízo líquido anual. A ideia é que o novo plano de desenvolvimento, que prevê a redução do tempo de desenvolvimento e aumento da eficiência da produção em até 20%, reverta o quadro negativo.



*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

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