Desenrola Fies movimenta R$ 1,34 bilhão

Estudantes tem até 31 de dezembro para renegociar dividas do Fies. Programa oferece descontos de até 99% - (crédito: Reprodução/Magnific)

Além das medidas voltadas ao Novo Desenrola Brasil, a Caixa Econômica Federal intensificou sua atuação no Desenrola Fies junto com o Banco do Brasil, que iniciou o período de adesão em 13 de maio. Apenas no primeiro dia de funcionamento, o programa movimentou R$ 1,34 bilhão em dívidas negociadas, resultado de 22 mil acordos firmados e 87 mil simulações realizadas por estudantes em todo o país.

Segundo os dados divulgados pela instituição, o volume financeiro efetivamente renegociado, já considerando os abatimentos concedidos, alcançou cerca de R$ 270 milhões. A iniciativa tem como principal objetivo reduzir a inadimplência e facilitar a regularização financeira de mais de 1 milhão de brasileiros com contratos vinculados ao financiamento estudantil.

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O programa atende estudantes que contrataram o Fies até 2017 e que já estavam em fase de amortização em 4 de maio de 2026. Segundo o Ministério da Educação, o estoque de dívidas passíveis de renegociação no país soma aproximadamente R$ 83,1 bilhões.

As condições oferecidas incluem descontos considerados agressivos, que podem chegar a 99% do valor devido, dependendo da situação financeira do estudante e do tempo de inadimplência. Para contratos com atraso superior a 360 dias, estudantes com cadastro atualizado no CadÚnico podem obter abatimento de 92% sobre o valor consolidado da dívida. Já para aqueles que não fazem parte de programas sociais, o desconto máximo previsto é de 77%.

Nos casos de atrasos acima de 90 dias, o programa permite parcelamento em até 150 meses com eliminação total de juros e multas. Outra alternativa é o pagamento à vista, com isenção integral de encargos e desconto de até 12% sobre o saldo principal. Até mesmo estudantes adimplentes ou com atraso inferior a 90 dias foram contemplados, podendo quitar integralmente o débito também com desconto de 12%.

Todo o processo de renegociação pode ser realizado digitalmente pelos aplicativos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O prazo de adesão ficará aberto até 31 de dezembro de 2026.