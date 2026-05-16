Lula anuncia R$ 37 bi na Petrobras em visita à refinaria de Paulínia (SP)

Nas perspectivas da petrolífera, os R$ 37 bilhões terão potencial de gerar cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos. A crimônia na Refinaria de Paulínia também contará com a participação da presidente da Petrobras, Magda Chambiard. - (crédito: Seaud/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar, nesta segunda-feira (18/5), da cerimônia de anúncio de R$ 37 bilhões na Petrobras até o ano de 2030. O evento, que vai ocorrer durante a visita do presidente na Refinaria de Paulínia (SP), oficializará os investimentos em refino e biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável.

Nas perspectivas da petrolífera, os R$ 37 bilhões terão potencial de gerar cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos. A crimônia na Refinaria de Paulínia também contará com a participação da presidente da Petrobras, Magda Chambiard.

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Investimentos e subvenção à gasolina

O anúncio de investimentos na Petrobras ocorrerá uma semana após Lula anunciar que a gasolina terá alguma subvenção para evitar altas no preço do combustível, em decorrência do choque no petróleo provocado pelos conflitos entre os Estados Unidos, Irã e Israel.

Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o valor da subvenção da gasolina ficará entre R$ 0,40 e R$ 0,45 centavos por litro. A definição do valor do subsídio será definida nos próximos dias, pelo Ministério da Fazenda. A subvenção será paga diretamente aos produtores e importadores de gasolina, por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

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A participação de Lula na cerimônia de anúncio de R$ 37 bilhões na Petrobras até o ano de 2030 também ocorrerá uma semana após o petista participar, ao lado de Magda Chambiard, de uma visita à fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras na Bahia (Fafen-BA).

À ocasição, ela projetou que o Brasil chegasse à autossuficiência na produção de combustíveis até o ano de 2030. "O melhor estoque de todos é o estoque da autossuficiência. (...) A gente se comprometeu com o presidente Lula a colocar no planejamento estratégico o compromisso da Petrobras de ser autossuficiente em diesel. E com o diesel vem a gasolina, até o ano de 2030", prometeu.