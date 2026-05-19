Durigan debate Oriente Médio e comércio com os EUA no G7

À margem da reunião ministerial do G7, em Paris, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (19/5) ter discutido com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, os desdobramentos do conflito no Oriente Médio e temas ligados ao comércio bilateral entre os dois países.
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"Demos seguimento à agenda estabelecida pelos presidentes Lula e Trump, discutimos os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz e as medidas adotadas pelos dois países, além de avançarmos nas tratativas sobre o comércio bilateral", escreveu o ministro no X.
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O ministro também destacou o avanço nas negociações para formalizar um mecanismo de cooperação entre a Receita Federal e a alfândega dos Estados Unidos, voltado ao combate ao crime organizado, com foco na repressão ao tráfico internacional de armas e drogas.
Segundo Durigan, a iniciativa busca “enfrentar com inteligência transnacional o crime organizado, focado na repressão ao tráfico de armas e drogas que se infiltram por vias comerciais”.
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