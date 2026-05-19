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Durigan debate Oriente Médio e comércio com os EUA no G7

Ministro discutiu impactos da crise no Estreito de Ormuz, comércio bilateral e cooperação entre Brasil e EUA contra o tráfico internacional de armas e drogas

Ministro participa da reunião ministerial do G7, em Paris - (crédito: Washington Costa/MF)
Ministro participa da reunião ministerial do G7, em Paris - (crédito: Washington Costa/MF)

À margem da reunião ministerial do G7, em Paris, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (19/5) ter discutido com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, os desdobramentos do conflito no Oriente Médio e temas ligados ao comércio bilateral entre os dois países.

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"Demos seguimento à agenda estabelecida pelos presidentes Lula e Trump, discutimos os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz e as medidas adotadas pelos dois países, além de avançarmos nas tratativas sobre o comércio bilateral", escreveu o ministro no X.

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O ministro também destacou o avanço nas negociações para formalizar um mecanismo de cooperação entre a Receita Federal e a alfândega dos Estados Unidos, voltado ao combate ao crime organizado, com foco na repressão ao tráfico internacional de armas e drogas.

Segundo Durigan, a iniciativa busca “enfrentar com inteligência transnacional o crime organizado, focado na repressão ao tráfico de armas e drogas que se infiltram por vias comerciais”.

 

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Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 19/05/2026 09:51 / atualizado em 19/05/2026 09:53
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