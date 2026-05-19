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G7 defende reabertura de Ormuz e alerta para riscos à economia global

Em comunicado conjunto, ministros das Finanças pediram estabilidade nos mercados de energia, a fim de evitar restrições às exportações, e maior cooperação diante da escalada do conflito no Oriente Médio

O Estreito de Ormuz é um ponto de estrangulamento vulnerável, responsável por um quinto das exportações globais de petróleo - (crédito: Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP)
O Estreito de Ormuz é um ponto de estrangulamento vulnerável, responsável por um quinto das exportações globais de petróleo - (crédito: Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP)

Os ministros das Finanças do G7 defenderam nesta terça-feira (19/5) a reabertura do Estreito de Ormuz e alertaram para os riscos do conflito no Oriente Médio sobre a economia global. Em comunicado conjunto, o grupo afirmou que a escalada das tensões aumenta as pressões sobre o crescimento econômico, a inflação e os mercados financeiros.

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Os representantes também pediram que os países evitem restrições arbitrárias às exportações e reforçaram o compromisso com a estabilidade dos mercados de energia, diante das preocupações com o abastecimento global de petróleo.

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O comunicado ainda destacou a necessidade de cooperação multilateral para enfrentar os riscos econômicos globais e voltou a demonstrar preocupação com os desequilíbrios nas contas correntes internacionais. Segundo o grupo, deficits externos elevados e persistentes podem ampliar as tensões comerciais e afetar a estabilidade econômica.

Os ministros defenderam maior monitoramento do tema pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pediram ao FMI e à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) o aprofundamento das análises sobre os impactos dessas distorções.

O G7 reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, além da participação institucional da União Europeia. O Brasil não integra oficialmente o bloco, mas costuma participar das reuniões como país convidado.

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Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 19/05/2026 10:10 / atualizado em 19/05/2026 10:12
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