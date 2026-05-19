Petróleo recua com negociações entre EUA e Irã e alerta do G7

O preço do petróleo opera em queda nesta terça-feira (19/5), após ter atingido, na véspera, o maior nível em quase duas semanas em meio ao agravamento das tensões no Oriente Médio. O barril do Brent, referência internacional da commodity, chegou a recuar 2,73%, sendo negociado a US$ 109,04, após encerrar o dia anterior a US$ 111,89.
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O mercado segue acompanhando com cautela as negociações entre Estados Unidos e Irã em busca de uma solução para o conflito na região.
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As interrupções no fluxo de petróleo, especialmente no Estreito de Ormuz — uma das principais rotas globais de transporte da commodity — continuam sustentando a volatilidade dos preços e elevando a aversão ao risco entre investidores.
Em meio ao cenário de instabilidade, os ministros das Finanças do G7 defenderam nesta terça-feira a reabertura do Estreito de Ormuz e alertaram, em comunicado conjunto, para os impactos econômicos da escalada do conflito.
Segundo o grupo, o aumento das tensões geopolíticas amplia os riscos para o crescimento global, pressiona a inflação e aumenta a instabilidade nos mercados financeiros.
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