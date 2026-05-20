Auditorias da Previdência ajudaram PF em apurações sobre Master, diz Wolney

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou nesta quarta-feira (20/5) que não há recursos de fundos de pensão aplicados no Banco Master e disse que auditorias realizadas pela pasta em 2024 ajudaram a embasar investigações da Polícia Federal sobre investimentos considerados irregulares feitos por regimes próprios de previdência de estados e municípios.
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Durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ele destacou que os fundos de pensão, que somam cerca de R$ 1,4 trilhão em ativos e são supervisionados pela Previc, não possuem exposição ao Banco Master. Segundo ele, as irregularidades identificadas envolveram regimes próprios de previdência estaduais e municipais.
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“Nós detectamos os problemas do Banco Master e fizemos auditorias em várias cidades. Todas essas auditorias foram usadas pela Polícia Federal para deflagrar as operações”, disse o ministro.
De acordo com Queiroz, as informações levantadas pelo Ministério da Previdência foram encaminhadas à Polícia Federal e contribuíram para as investigações sobre aplicações “desordenadas ou irregulares” feitas por institutos de previdência locais. O ministro afirmou ainda que recebeu um ofício da PF classificando os dados como sigilosos para não comprometer novas etapas da apuração.
O ministro evitou detalhar quais cidades são alvo das investigações ou antecipar novas operações, alegando necessidade de preservar o andamento das apurações.
Convocação
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (19), a convocação do ministro para esclarecer as auditorias conduzidas pela pasta sobre investimentos considerados suspeitos realizados por fundos de pensão de estados e municípios no Banco Master.
O requerimento aprovado cobra acesso às informações produzidas nas auditorias realizadas em 2024 e 2025. No pedido, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirma que o Ministério da Previdência Social teria identificado documentos técnicos que autorizaram aplicações de fundos de previdência no banco controlado por Daniel Vorcao com conteúdo semelhante a peças publicitárias da própria instituição financeira.
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