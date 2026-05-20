"BC não tem que reagir a pressão", diz Galípolo no Senado

Conhecido pelo perfil tranquilo e sóbrio, mesmo sob pressão, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, subiu o tom, ontem, em discussão com o aliado do governo, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL). O senador afirmou que o chefe da autoridade monetária teria defendido a operação de venda do Banco Master ao BRB e teria intercedido para que o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) socorresse o banco de Daniel Vorcaro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Renan perguntou a Galípolo por que o BC enviou, em 18 de abril de 2025, uma correspondência ao FGC reconhecendo "a presença de situação especial que autorizava a adoção de medidas que visassem a assegurar a normalidade da economia pública e a resguardar os interesses dos depositantes, investidores e demais credores" do Master, "com menor custo para a sociedade e para o próprio FGC, em comparação com os efeitos da liquidação extrajudicial".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo relatório do BC ao Tribunal de Contas da União, ao qual o Correio teve acesso, a "situação especial" foi confirmada por ofícios de duas diretorias da autoridade monetária — de Fiscalização (Difis) e de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução (Diorf). Três dias antes, em 15 de abril, o Master havia entrado com pedido de "assistência financeira de liquidez" ao FGC no montante de R$ 11 bilhões para "honrar passivos de curto prazo". Em 19 de abril, em outro ofício, o BC "ponderou a relevância de estratégia coordenada" com o FGC para "mitigar o risco de contágio sistêmico a instituições de perfil semelhante" ao Master.
Ao interpelar o presidente do BC, Calheiros cobrou uma explicação sobre essa posição da autarquia em relação à proposta do Master de buscar socorro de R$ 11 bilhões no caixa do FGC. Galípolo negou categoricamente que a autoridade monetária tenha intercedido junto ao fundo para ajudar o Master a sair da crise, ignorando as correspondências citadas no relatório do próprio BC.
"A informação está errada. Não há nenhuma carta com valor de R$ 11 bilhões, o Banco Central jamais tentou viabilizar a venda (do Master). O BC está respondendo, agora, ao TCU, a uma acusação por não ter autorizado (a operação de venda). O que houve, por parte do Banco Central, foi uma resistência técnica para olhar e analisar o projeto e entender que não era viável aquela compra", disse Galípolo, na CAE.
O clima de tensão aumentou quando Renan criticou a ausência de uma reação pública mais incisiva do Banco Central diante de propostas apresentadas por integrantes do Centrão que dariam poder ao Legislativo para destituir o presidente e diretores do Banco Central. Galípolo respondeu afirmando que a autoridade monetária não deve atuar como agente político. "O Banco Central não tem que pegar a televisão, gravar um Instagram, um TikTok fazendo isso. O Banco Central não é palanque. O Banco Central toma a decisão correta, independente de quem está jogando pedra e fazendo barulho", declarou durante a sessão.
Cobrado, mais uma vez, por Renan por não ter reagido à pressão do Centrão, Galípolo rebateu de forma categórica que este não é o papel da autoridade monetária. "O Banco Central não tem que reagir a pressão. A minha posição é não reagir a pressão", frisou Galípolo, queixando-se de que os senadores não permitiam que ele formulasse seu pensamento para responder.
Sobre apoio à venda do Master ao BRB, Galípolo negou, alegando que a autarquia não comenta operações envolvendo instituições específicas. "O Banco Central jamais diria que a operação é correta, porque o Banco Central não comenta sobre instituição particular", afirmou. Em seguida, sustentou que a decisão de barrar a venda ao BRB foi do BC e que foi adequada.
Pix
Durante mais de três horas da audiência pública, Galípolo respondeu sobre outros temas, como investigações sobre o Pix pelos Estados Unidos. Ele afirmou que o Pix fortaleceu a inclusão financeira no país, negou que a ferramenta concorra com cartões de crédito e avaliou que a economia brasileira segue aquecida, mesmo com a taxa básica de juros em nível restritivo.
Ao defender a autonomia da instituição, Galípolo afirmou temer que o Banco Central seja "asfixiado" justamente por evitar participar do "jogo político". Segundo ele, o risco é que futuras gestões cedam a pressões externas. "O meu receio é que o fato de o Banco Central não negociar o seu mandato o faça ser asfixiado, porque não entra em jogo político", disse. O presidente do BC também voltou a apoiar a Proposta de Emenda à Constituição que amplia a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da instituição, atualmente em discussão no Senado.
Na audiência, Galípolo ainda comentou o cenário econômico brasileiro e afirmou que a combinação de desemprego baixo, aumento da renda e atividade aquecida continua pressionando a inflação. Segundo ele, mesmo com a taxa Selic em patamar elevado, a economia segue demonstrando resiliência. "As taxas de juros estão num nível bastante restritivo comparando com outros países, mas a gente assiste a uma economia que vem demonstrando resiliência, desemprego baixo, renda crescendo e indicadores bastante pressionados, apesar dos juros elevados", afirmou.
O presidente do Banco Central explicou que o principal instrumento da autoridade monetária para controlar a inflação é justamente a política de juros. De acordo com ele, quando a demanda cresce acima da capacidade de oferta da economia, o BC é levado a endurecer a política monetária para tentar trazer a inflação de volta à meta. Ele também lembrou as medidas adotadas durante a pandemia de covid-19, quando bancos centrais ao redor do mundo foram obrigados a reduzir fortemente as taxas de juros.
Saiba Mais
- Esportes Cruzeiro arranca empate com Boca na Bombonera e fica perto da classificação
- Cidades DF Brasília conquista 3º lugar no ranking internacional do turismo de negócios
- Esportes Na reestreia de Dorival, São Paulo empata com o Millonarios
- Esportes Mirassol se classifica para as oitavas de final da Libertadores
- Brasil Senado aprova PL que estabelece diretrizes para a recuperação da Caatinga
- Cidades DF Distritais aprovam piso salarial para tradutores e intérpretes de Libras
Alícia Bernardes
Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn
Vinicius DoriaRepórter
Jornalista profissional graduado na UnB (1986), construiu carreira com passagem pelas principais redações da capital, como TV Globo, Band, EBC, Folha de S.Paulo, Valor Econômico e Correio Braziliense.