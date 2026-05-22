Produção industrial tem pior abril desde 2023 e confirma desaceleração

Com a produção e os empregos em baixa, o parque industrial também foi menos demandado - (crédito: Divulgação/Sistema Indústria)

A produção industrial atingiu o patamar mais baixo para abril em três anos, de acordo com dados publicados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira (22/5).

O índice que mede a evolução dessa produção caiu sete pontos no mês, passando de 53,7 para 46,7 pontos. Com a queda mais forte, o indicador atingiu o patamar mais baixo para o período desde 2023.

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Ainda em abril, o índice de evolução do número de empregados caiu para 48,7 pontos, após chegar a 49,1 pontos no mês anterior.

Com a produção e os empregos em baixa, o parque industrial também foi menos demandado. Ainda de acordo com a Sondagem Industrial, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) caiu um ponto percentual em abril, na comparação com o mesmo período do ano anterior, e chegou a 68%.

Desaceleração da indústria

Apesar de ser um mês historicamente mais fraco, o resultado de abril veio ainda mais baixo do que o esperado para a produção industrial. Para o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, os dados divulgados apenas reforçam a tendência de desaceleração da indústria desde 2025, com uma demanda mais enfraquecida e menor atividade econômica.

“A demanda, nos parece, por todos os outros índices de atividade, que permanece fraca. Então, os estoques continuaram caindo e ficaram ainda mais abaixo do planejado, como já estava há algum tempo, e a gente vê essa demanda mais fraca. Então, a gente acredita que há uma outra dinâmica, que não é ligada à demanda, mas sim, a essa tentativa de lidar com esse aumento de custos”, destaca Azevedo.

