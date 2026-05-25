Nexus-BTG: fim da "Taxa das Blusinhas" é aprovado por 73% dos brasileiros

A pesquisa Nexus/BTG foi realizada por telefone com 2.045 eleitores entre os dias 22 e 24 de maio de 2026 - (crédito: Freepik/Darina)

O fim da chamada "taxa das blusinhas" conta com ampla aprovação popular. É o que aponta a terceira rodada da pesquisa Nexus-BTG, divulgada nesta segunda-feira (25/5). Segundo o levantamento, 73% dos brasileiros consideram que o governo federal agiu certo ao encerrar o tributo sobre compras internacionais de baixo valor. Apenas 15% dos entrevistados desaprovaram a medida, enquanto 12% não souberam ou não responderam.

O impacto da decisão deve ser sentido diretamente no consumo. Entre os entrevistados, 16% afirmaram que pretendem voltar a comprar produtos que haviam deixado de adquirir por causa do imposto. Outros 12% planejam elevar o volume de compras em sites do exterior. A maioria (53%), no entanto, declarou que deve manter o mesmo ritmo de consumo atual.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O levantamento também aponta que o conhecimento sobre a medida é alto: 71% da população está ciente do fim da taxa. O interesse pelo tema reflete o comportamento de consumo recente, já que metade dos brasileiros (50%) realizou compras em sites internacionais nos últimos 12 meses.

A pesquisa Nexus/BTG foi realizada por telefone com 2.045 eleitores entre os dias 22 e 24 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o BR-04193/2026.