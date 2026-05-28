Petróleo fecha em leve alta com acordo preliminar entre EUA e Irã

EUA e Irã firmaram acordo preliminar de cessar-fogo, que ainda precisa ser confirmado pelas lideranças dos dois países - (crédito: AFP)

Os contratos futuros do petróleo encerraram esta quinta-feira (28/5) em leve alta, após uma sessão marcada por volatilidade e pela repercussão de um acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã. O mercado oscilou entre expectativas de alívio nas tensões energéticas globais e novos episódios de instabilidade geopolítica no Oriente Médio e no Leste Europeu.



Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para julho avançou 0,25%, equivalente a US$ 0,22, e fechou cotado a US$ 88,90 por barril. Já o Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 0,49%, ou US$ 0,45, encerrando o dia a US$ 92,70 por barril.

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O início da sessão foi marcado por pressão sobre os preços, diante da leitura de que um entendimento entre Washington e Teerã poderia reduzir riscos imediatos para a navegação no Estreito de Ormuz, rota considerada estratégica para o fluxo global de energia.

Segundo a Axios, os dois países chegaram a um acordo preliminar para garantir navegação “irrestrita” na região, embora o arranjo ainda dependa do aval das lideranças dos dois lados.

Ao longo do dia, no entanto, os contratos passaram a refletir a permanência das incertezas geopolíticas. Um ataque aéreo de Israel a um subúrbio de Beirute, no Líbano, reacendeu preocupações sobre a escalada das tensões no Oriente Médio.

No Leste Europeu, a guerra entre Rússia e Ucrânia também entrou no radar dos investidores. Na quarta-feira (27), Kiev atingiu a refinaria de Tuapse, localizada no sul da Rússia e considerada uma das maiores instalações da região, ampliando o receio de impactos sobre a oferta energética.