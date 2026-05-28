7 milhões ainda não declararam o Imposto de Renda; prazo termina na sexta

Os contribuintes que ainda não declararam o IRPF têm até às 23h59 de sexta-feira (29/5) para enviar - (crédito: BBC Geral)

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) termina nesta sexta-feira (28/5). Até o momento foram recebidas pela Receita Federal mais de 37 milhões de declarações. No entanto, o volume esperado é de 44 milhões.

Os contribuintes que ainda não declararam o IRPF têm até às 23h59 da sexta-feira para enviar. A Receita Federal reforça a importância de enviar a declaração dentro do prazo para evitar multas e recomenda que os contribuintes se regularizem o mais rápido possível para sair da malha fina.

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É possível monitorar o processamento através do aplicativo oficial da Receita Federal ou pelo site do gov.br/receitafederal. Antes de realizar o envio, é necessário verificar atentamente as informações através da declaração pré-preenchida, facilitando assim a entrega do documento.

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A multa para quem realizar o envio fora do prazo é de 1% ao mês ou fração de atraso. O valor mínimo da penalização é de R$ 165,74 e máximo de 205 do imposto devido. Até o dia 26 de maio, a taxa de retenção por causa de pendências com a receita estava em 4,97%, com 1,61 milhão de declarações em malha em um total de 32,4 milhões entregues.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia