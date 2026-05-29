BYD anuncia o sistema "Olho de Deus" para 2027 no Brasil

A BYD tem como um dos objetivos expandir os sistemas de assistência à direção para praticamente todos os mercados - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

A BYD confirmou que vai trazer ao Brasil o God's Eye, "Olhos de Deus" em tradução livre. Trata-se de um sistema avançado de assistência à condução desenvolvido pela marca. A montadora chinesa planeja oferecer a novidade ao público brasileiro à partir do ano que vem. O anúncio foi feito durante um evento na sede da empresa, Shenzhen, na China, onde foram apresentados os planos futuros de estratégia da companhia.

Chamado de XUANJI A3, ele é o primeiro processador disponível no mercado chines voltado para direção autônoma urbana. Segundo a BYD, a estratégia é popularizar a tecnologia, equipando-a em todos os veículos da marca. A montadora investiu cerca de 100 bilhões de yuans, equivalente a R$ 75 bilhões, em pesquisa e desenvolvimento de segurança automotiva.

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O sistema de direção autônoma da BYD leva em consideração três pontos principais:

Zerar os acidentes de trânsito;

Permitir que os sistemas de assistência atuem com a precisão de um motorista humano experiente;

Utilizar a inteligência artificial como uma assistente pessoal.

O sistema vai funcionar com uma série de sensores que funcionam via satélite, algo pioneiro na indústria automotiva.

A montadora de veículos híbridos e elétricos tem como um dos objetivos expandir os sistemas de assistência à direção para praticamente todos os mercados, garantindo qualidade e eficiência aos consumidores através de coberturas de danos completas. Em 5 de maio, a BYD superou a Volkswagen e se tornou a líder de vendas no varejo do mercado brasileiro, emplacando quase 15 mil carros.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca