Três brasileiras entram na lista das mais poderosas em negócios

Na imagem, da esquerda para a direita: Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, Magda Chambriard, CEO da Petrobras, e Lívia Chanes, CEO do Nubank no Brasil - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Três brasileiras estão na 29ª edição da lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo nos negócios em 2026, divulgada pela revista de negócios Fortune na segunda-feira (25/5). As executivas reconhecidas pela publicação são: Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, que aparece na 61ª posição; Magda Chambriard, CEO da Petrobras, em 89º lugar; e Lívia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, na 95ª colocação.

A lista 100 Most Powerful Women é elaborada anualmente pela Fortune e reúne as mulheres com maior influência no cenário empresarial global. O ranking leva em consideração critérios como: desempenho financeiro das empresas lideradas, relevância estratégica no mercado, capacidade de inovação e impacto das executivas em seus respectivos setores.

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A brasileira mais bem colocada foi Tarciana Medeiros, primeira mulher a presidir o Banco do Brasil em mais de 200 anos de história da instituição. À frente do banco, ela tem conduzido iniciativas voltadas à modernização da operação, ampliação da inclusão financeira e fortalecimento de práticas ligadas à sustentabilidade.

Na 89ª posição está Magda Chambriard, que comanda a Petrobras. Engenheira civil e especialista no setor energético, ela presidiu a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) antes de assumir a estatal, onde lidera estratégias voltadas à expansão da produção e ao equilíbrio financeiro da companhia.

Já Lívia Chanes, 95ª colocada no ranking, lidera as operações brasileiras do Nubank. Sob sua gestão, a fintech tem ampliado a oferta de serviços financeiros digitais e consolidado sua atuação no mercado nacional, com foco em inovação tecnológica e expansão da base de clientes.

