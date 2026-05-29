Receita libera 1º lote do IR para 8,7 milhões de contribuintes

Esse foi o maior lote da história, com a liberação de R$ 16 bilhões para os contribuintes - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)

Cerca de 8,7 milhões de brasileiros receberam o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) nesta sexta-feira (29/5), de acordo com dados divulgados pelo próprio Fisco, na coletiva de imprensa de encerramento da declaração de 2026.

Em termos de valor, foi o maior lote da história, com a liberação de R$ 16 bilhões para os contribuintes, sendo que o recorde anterior foi de cerca de R$ 9 bilhões, no ano anterior.

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Somente no primeiro mês de restituição, quase 40% de todos os declarantes receberam o valor devido para o ano-calendário 2025. Diferente do ano passado, em 2026 a Receita vai liberar apenas 4 lotes — um a menos em relação aos anos anteriores.

Até o próximo lote, no dia 30 de junho, a expectativa é que 80% dos contribuintes sejam contemplados com a restituição do IR.

Dos 8,7 milhões de brasileiros que receberam a restituição nesta sexta-feira, 3,7 milhões se enquadram nos grupos de prioridade legal, como idosos acima de 80 anos, entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência e professores.

Outros quase 5 milhões de contribuintes se enquadram nos critérios de preferência por terem optado pela restituição por Pix e declaração pré-preenchida até o dia 11 de maio.

Lote especial para cashback



Segundo o secretário-especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, o governo federal atingiu os principais objetivos em 2026 sem nenhuma intercorrência. “Nós caminhamos cada vez mais até chegarmos àquela diretriz dada pelo ministro (da Fazenda) Dario Durigan, que ele tem falado bastante do dia em que nós teremos uma declaração 100% pré-preenchida, que o contribuinte terá apenas que conferir os dados já apresentados pela Receita Federal. Estamos muito próximos disso”, destacou.

A principal novidade na declaração deste ano é o chamado cashback para contribuintes que possuem direito à restituição, mas não estavam obrigados a declarar em 2025, com base no ano-calendário 2024.

Por conta disso, a Receita vai liberar valores de até R$ 1 mil para os que não preencheram a declaração e não eram obrigados a isso, que possuem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular e baixo risco fiscal e possuem chave Pix com o número do CPF.

Para este público, a Receita será responsável por emitir declarações no mesmo formato que a convencional, no modelo simplificado, e que o contribuinte poderá consultar, solicitar o cancelamento ou retificar a declaração.

O início da geração das declarações automáticas ocorre no próximo dia 15 de junho, ao passo que a liberação da consulta ao lote e a divulgação das informações por município será em 8 de julho.

Somente no dia 15 de julho, ocorre o pagamento do lote especial, por via Pix. “É mais um passo bastante importante nessa direção, do ponto de vista do poder público poder se antecipar às necessidades dos contribuintes brasileiros”, acrescentou Barreirinhas, na coletiva de encerramento do IRPF 2026.

