Natura assina o Rock in Rio 2026 com foco em experiências imersivas

Maquete do estande principal da Natura, que oferecerá uma experiência imersiva no Rock in Rio 2026, com foco em sustentabilidade e sensorialidade. - (crédito: Divulgação)

A Natura assinará a beleza do Rock in Rio 2026 pelo quarto ano consecutivo. A marca de cosméticos, líder na América Latina, planeja um ecossistema integrado de experiências, conteúdo e presença proprietária dentro e fora da Cidade do Rock.

A iniciativa segue o sucesso da edição de 2024, quando a companhia foi a marca Top Of Mind, destacando-se como a que mais chamou a atenção do público que participou de suas ativações. A presença no festival funciona como uma plataforma de posicionamento e amplifica a estratégia de atuação da empresa no território da música.

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Essa agenda é liderada pelo Natura Musical, plataforma de cultura que fomenta a cena brasileira há duas décadas. O Rock in Rio permite que a marca dialogue com públicos mais amplos, principalmente com a geração mais jovem.

A parceria começou em 2019 com a "Nave Natura", uma instalação que unia arte, tecnologia e estímulos sensoriais. Em 2022, o foco foi a agenda socioambiental, com destaque para a Amazônia. Já em 2024, a estratégia priorizou o bem-estar, com experimentação de produtos e serviços.

Para 2026, o objetivo é ganhar escala e consistência, com presença ampliada antes, durante e depois do festival por meio de campanha e influenciadores. A estratégia reforça o conceito de que, se tem cultura, tem mistura e tem Natura. Isso se desdobra no copatrocínio do Palco Sunset, conhecido por promover encontros entre artistas.

Experiência como pilar central

A Natura ampliará o investimento em espaços proprietários de grande visibilidade. Os destaques são o stand principal próximo ao Palco Mundo e uma loja pop-up, que combinarão experiência imersiva com a experimentação de produtos e serviços.

"Criamos um espaço pulsante e interativo no coração da Cidade do Rock, unindo tecnologia, sustentabilidade e sensorialidade", explica Marko Brajovic, diretor criativo que assina o projeto pelo terceiro ano. O stand, inspirado na floresta e construído com embalagens recicladas, reagirá ao ritmo da música, ao vento e às emoções do público.

As ativações incluem games, oportunidades para fotos e distribuição de brindes. O espaço também funcionará como um hub de produção de conteúdo. Ações volantes pela Cidade do Rock, com retoques de maquiagem e blitz de proteção solar, ampliarão a presença da marca.

No Palco Sunset, a Natura reforça sua conexão com a cultura e a cena nacional. "Mais do que estar no festival, queremos fazer parte das memórias afetivas que o público constrói ali", afirma Júlia Ceschin, Head Global de Brand Experience da Natura e Avon.

A edição de 2026 terá protagonismo de marcas como Natura Humor, Faces e Ekos, com relançamentos previstos para o evento. A companhia também usará o festival como plataforma de inovação, com a apresentação de um novo ativo em setembro.

"O Palco Sunset tem como proposta promover encontros. A parceria com a Natura reforça esse propósito", diz Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.