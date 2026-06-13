Havan na Copa: "Véio no Lance" terá comerciais para cada jogo na Globo

Campanha “Véio no Lance” da Havan retrata o entusiasmo dos torcedores em casa durante a Copa do Mundo, unindo futebol e humor. - (crédito: Divulgação)

A Havan preparou a campanha publicitária “Véio no Lance” para a Copa do Mundo, unindo futebol, humor e varejo. A estratégia tem como foco acompanhar os brasileiros em cada partida com a presença do empresário Luciano Hang, o Véio da Havan.

O diferencial da ação é o patrocínio dos jogos na Globo, com comerciais exibidos nos intervalos de todas as transmissões. A marca optou por uma estratégia de personalização, com vídeos adaptados conforme as seleções em campo, em vez de veicular um único filme durante a competição.

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Para isso, Luciano Hang interpreta uma “seleção” de Véios, como o Véio Brazuca, Véio Hermano, Véio Holandês e Véio Alemón. A proposta é brincar com o clima de cada partida e fazer referência aos países de forma bem-humorada.

A campanha também tem a participação do humorista Alexandre Porpetone, conhecido pelo personagem Cabrito Tevez. Ele contracena com o empresário em situações inspiradas no universo do futebol, resgatando referências que marcaram gerações de torcedores.

“Queríamos uma campanha que acompanhasse o ritmo da Copa, com novidades a cada jogo”, afirma o gestor de Marketing da Havan, Lucas Kuchenbecker Ferraz. Segundo ele, a opção foi criar diferentes versões dos comerciais para aproximar o Véio do público de forma divertida.

Além da TV, a campanha inclui um jingle especial, que será veiculado na rádio interna das lojas Havan em todo o Brasil.

A iniciativa busca mostrar que a Havan reúne produtos para quem deseja viver o clima do mundial em casa. A lista inclui desde televisores para assistir aos jogos até camisetas do Brasil, taças, louças e itens para reunir a família e amigos.

Com a ação, a marca entra no dia a dia dos brasileiros durante o torneio por meio de uma comunicação popular e descontraída.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.