COB e N Sports fazem acordo de licenciamento da Time Brasil TV

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a N Sports fecharam acordo de licenciamento da Time Brasil TV. A empresa de mídia terá a cogestão do canal oficial da entidade no YouTube. Em 2024, o perfil na plataforma se tornou o líder em número de inscritos entre os Comitês Olímpicos Nacionais.

Em novo patamar midiático, o COB tem como objetivo com a Time Brasil TV democratizar o acesso e ampliar a visibilidade do esporte nacional. O canal continuará oferecendo transmissões ao vivo e gratuitas de diferentes modalidades, além de produções especiais.

“O licenciamento da Time Brasil TV pela N Sports é mais um passo importante na estratégia de Comunicação do COB para levar o esporte olímpico brasileiro a todos os cantos do país. O acordo representa a evolução natural do Canal Olímpico do Brasil, que faria cinco anos em novembro, agora transformado em Time Brasil TV, consolidando a presença do COB em mais uma plataforma com a alta qualidade de produção que a N Sports e seus talentos trazem”, destaca Manoela Penna, diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos do COB.

O lançamento da Time Brasil TV será neste sábado (18/10), no marco de 1.000 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. O próximo passo para o canal do COB é a presença na Fast TV (televisão gratuita com o suporte de anúncios), com suporte do Play9 Content Group e da OffGrid Creative + Content. A distribuição será pela Samsung TV+, LG Channels, TCL Channel, Watch Free e o sistema operacional Vidaa.

“Estamos absolutamente empolgados com essa oportunidade de ajudar a construir junto à toda comunidade esportiva brasileira essa história vencedora do esporte nacional e do COB. É também uma importante sinalização de confiança no mercado de que estamos prontos para parcerias com o primeiro escalão do esporte do Brasil”, celebra André Barros, co-CEO da N Sports.

A maior parte da grade de programação da Time Brasil TV será entregue pelo COB e inclui produtos, como “Time Brasil pelo Mundo”, que estreia na marca de 1000 dias para Los Angeles 2028, e “É do Brasil”, além de outros já consagrados como o “ABC Olímpico” e “Momento Brasil Olímpico (MBO)”.

*Com informações do Comitê Olímpico do Brasil (COB)