Vasco anuncia a Nike como nova fornecedora de material esportivo

O Vasco anunciou oficialmente a Nike como nova fornecedora de material esportivo. O contrato é válido por sete anos e a parceria terá início em janeiro do ano que vem, vestindo o time sub-20, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com uniformes alternativos. Dessa forma, a camisa oficial estreará na abertura do Campeonato Carioca.

"Para o Vasco, esta parceria com a Nike, marca líder mundial em artigos esportivos, representa muito mais do que um acordo de fornecimento esportivo. É um movimento estratégico que reforça nosso compromisso com excelência, inovação e com a construção de um futuro à altura da grandeza do clube. A Nike reconhece a força da nossa história, acredita no projeto que estamos desenvolvendo e se une a nós pelo que carregamos de mais valioso: a coragem que molda o nosso caminho", celebrou Pedrinho, presidente do Vasco.









A Nike vai produzir e fornecer linha completa para os times profissionais, masculinos e femininos, categorias de base e comissão técnica. Além dos uniformes de jogo, o enxoval conta com roupas de aquecimento, treino, viagem e linha casual.

As negociações entre Vasco e Nike foram conduzidas durante todo o ano. Neste período, o Cruz-Maltino recebeu outras propostas. Dentre elas, da Puma, que chegou a rivalizar com a empresa americana, mas apresentou valores inferiores.

O Vasco será tratado pela Nike como um clube global e os uniformes terão a mesma tecnologia do enxoval da Seleção Brasileira. A estimativa é de que o Cruz-Maltino receba em média por ano cerca de R$ 40 milhões.