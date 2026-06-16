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Lula se reúne com líderes da UE e discute restrições a produtos brasileiros

Encontro teve como foco temas da agenda bilateral entre Brasil e União Europeia, especialmente as recentes medidas de restrição adotadas contra produtos de origem animal

Brasil e UE criaram um mecanismo de diálogo para negociar as restrições impostas contra produtos brasileiros - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Brasil e UE criaram um mecanismo de diálogo para negociar as restrições impostas contra produtos brasileiros - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta terça-feira (16/6), com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, durante a programação paralela à reunião do G7.

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O encontro ocorreu em Évian-les-Bains, na França, e teve como foco temas da agenda bilateral entre Brasil e União Europeia, especialmente as recentes medidas de restrição adotadas pelo bloco europeu contra produtos brasileiros.

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Segundo informações divulgadas, as partes definiram a criação de um mecanismo de diálogo entre o Itamaraty e representantes da Comissão Europeia para identificar e discutir as dificuldades envolvendo as exportações brasileiras.

Entre os pontos tratados estão as restrições relacionadas a produtos de origem animal, e também a produtos siderúrgicos. A iniciativa busca avaliar os obstáculos e encontrar caminhos de entendimento entre os dois lados.

Diálogo

Durante a reunião, Brasil e União Europeia se comprometeram a buscar soluções que considerem as preocupações europeias relacionadas a questões sanitárias, fitossanitárias e à proteção da indústria de aço do bloco, ao mesmo tempo em que preservem os interesses dos exportadores brasileiros.

Segundo o Planalto, as discussões também foram relacionadas ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, citado como uma base para ampliar a cooperação comercial e fortalecer as relações econômicas entre as regiões.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 16/06/2026 15:50
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